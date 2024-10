¿Cuánto aumentará el precio del alquiler en 2025?

Hasta que entró en vigor la nueva Ley de Vivienda, el precio del alquiler se actualizaba en base al IPC, pero ahora ha cambiado.

Se trata de una medida relativamente nueva y que todavía existe bastante confusión sobre lo que ocurrirá.

Fotocasa analiza cuánto te puede subir el alquiler el año que viene si este año no te lo han incrementado.

¿Qué cambios ha sufrido la actualización del precio del alquiler en los últimos años?

En 2022 el Gobierno aprobó una serie de medidas para paliar los efectos de la guerra de Ucrania.

Entre ellas, estableció la desvinculación temporal del IPC en la subida del precio del alquiler.

Esto fue provocado porque el IPC se disparó, alcanzando el 10,8% en julio de 2022, y el Gobierno decidió establecer esta medida para dar un respiro a los bolsillos de los inquilinos.

¿Cómo funciona ahora la subida del precio de la renta?

Lo que en principio era una medida temporal, se ha convertido en una de las que forman parte de la nueva Ley de Vivienda.

Mientras que en 2024 las rentas se actualizan a un máximo del 3% anual, de cara a 2025 el Instituto Nacional de Estadística definirá, antes del 31 de diciembre de 2024, un nuevo índice de referencia, que se aplicará en el precio del alquiler a partir de 2025.

¿Cuánto podrán subirme el alquiler en 2025?

Según la Disposición adicional úndécima, el Instituto Nacional de Estadística definirá, antes del 31 de diciembre de 2024, un índice de referencia para la actualización anual de los contratos de arrendamiento de vivienda.

Es decir, de cara a 2025, el INE determinará el nuevo índice que deberá usarse para actualizar anualmente el alquiler, que será más estable que el IPC.

Por ahora, el INE no ha estipulado aún cuál será el nuevo índice para actualizar el precio de los alquileres el año que viene, por lo que habrá que esperar a los próximos meses para conocer cómo será esté índice que sustituirá al IPC.

¿Cuánto podrán subirme en 2025 si en 2024 no me han subido el alquiler?

De acuerdo con lo que indica la Ley de Vivienda, en 2024 la subida de la renta no puede exceder del 3%.

Si durante 2024 no nos han aplicado la subida correspondiente a este 3%, según indica el Artículo 1964 del Código Civil, la subida en 2025 podrá ser acumulativa.

En 2025 podrían aplicar la subida del 3% de 2024 más la subida que corresponda según el índice de referencia en 2025, siempre que esta respete los límites fijados de la ley.

La subida de la renta no podrá ser retroactiva

Eso sí, la subida aplicada en 2025 correspondiente al 2024 no podrá ser retroactiva, es decir, el casero deberá cobrarla a partir de la actualización del precio en 2025 y siempre avisando con 30 días de antelación al cumplimiento de la anualidad de la firma del contrato.

Por lo tanto, el propietario no podrá pedir en al inquilino las cantidades no cobradas por no haber avisado sobre la subida del alquiler en 2024.

