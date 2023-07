Adiós a una institución de la comunicación financiera

La comunicación financiera pierde a uno de sus grandes referentes a nivel catalán y también español. César González Bueno, consejero delegado de Banc Sabadell, anunció este jueves tras la presentación de los resultados semestrales de la entidad que su director de comunicación, Gabriel Martínez, deja el banco tras 30 años. «Ha decidido que es momento de reinvertarse, y aunque le echaremos de menos, tiene todo el derecho del mundo a hacerlo», dijo el CEO de la entidad. Había sinceridad en sus palabras, no es una defenestración ni una salida por la puerta de atrás, sino por la puerta grande, en el mejor momento del banco en las últimas dos décadas, y para vivir algo más tranquilo. Gabriel Martínez entró en un Sabadell muy familiar, que ni siquiera cotizaba, para montar el área de marketing, y hace 16 años, a las puertas de la gran crisis financiera, se hizo cargo de la comunicación, en la que con el tiempo fue asumiendo más responsabilidades hasta llegar al comité ejecutivo. «Uno de marketing, ¡qué pereza!», pensó más de un periodista cuando aterrizó en el área de prensa, pero pronto supo que se equivocaba con Gabi. En estos años ha vivido de todo y siempre lo ha comunicado con honestidad y transparencia, sin esconderse ni rechazar las llamadas, algo que los periodistas valoramos porque no es fácil de encontrar. Y es que su profesionalidad va acompañada de una gran calidad humana, como demostró en una despedida en la que no pudo evitar emocionarse hablando de su equipo. «Es la primera vez que aplaudo en una rueda de prensa», le dijo después un veterano periodista barcelonés. Todos echaremos de menos a Gabi.