Fricción entre el constitucionalismo por una misteriosa encuesta en BCN

Los partidos de centroderecha constitucionalista están en una batalla por entrar en el Ayuntamiento de Barcelona el 28-M. Los sondeos solo dan concejales al PP y dejan fuera a Valents, Cs y VOX. Pero este martes apareció una nueva encuesta que da un empate técnico entre Daniel Sirera y Eva Parera, con dos sillones para PP y dos para Valents. Algunos celebraron la encuesta, pero otros no se la creen. Y es que está envuelta de misterio: la ha difundido la cuenta de Twitter Enccat, que se creó en 2020 pero que su primer tuit –si no ha borrado anteriores– es de enero de 2023. Enccat asegura que el sondeo es propio, pero la cuenta solo tiene 23 seguidores y no tiene ni web ni autoría. Su logo recuerda al de otra cuenta demoscópica a nivel nacional, esta sí conocida y reconocida, pero no se ve ninguna vinculación entre ambas. Algo no cuadra.