La patronal de Navarra le tiene inquina a Sánchez Galán

Juan Miguel Sucunza, presidente de la patronal de Navarra, tuvo ayer un sorprendente ‘recado’ para Ignacio Sánchez Galán. Durante la comida del Collaborate Navarra, organizado por Atlas Tecnológico en el Museo de la Universidad de Navarra, Sucunza dio una charla sobre el ESG (entorno, social y gobernanza). Mientras hablaba de cómo diseñar la estrategia en términos generales, sorprendió a la audiencia con un ataque directo al presidente de Iberdrola sin venir a cuento: “No conozco ningún CEO y presidente de una compañía que se haya despedido a sí mismo (porque la energética no tiene estas dos posiciones en la actualidad). No me gusta el modelo de Iberdrola”.