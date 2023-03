Los consejos bursátiles de Goirigolzarri

El presidente de Caixabank es un clásico en Forinvest, certamen de las finanzas de Feria Valencia, donde ayer estuvo por quinta vez. Hace diez años le preguntaron sobre si recomendaba comprar acciones de Bankia, entidad que entonces presidía y ayer recordaba que dijo que rotundente no. Distinto consejo tiene con los títulos de Caixa, que ahora estan en un momento muchísimo mejor. Eso no quita para recordar siempre la historia de Bankia, sobre la que el directivo vasco siempre incide que no se rescató a banqueros si no los depositantes. No hubo tiempo de preguntar por el Valencia CF, que también era un clásico en las preguntas a Goirigolzarri cuando pasaba por Valencia hace 10 años.