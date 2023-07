Mazón y su relación con la Cámara de Comercio de Alicante

Economía Digital de la Comunidad Valenciana explicó este martes en exclusiva que el presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño, cogió por banda a Carlos Mazón en una cena para presionarle para que no nombrara consejera de Turismo a Nuria Montes, pero en vez de eso, se llevó un aviso del presidente valenciano. No es muy conocido que Mazón trabajó como gerente de dicha cámara y, de hecho, según su LinkedIn, aún ejerce el cargo y lleva ya más de 14 años en el mismo. El líder del PP valenciano tiene totalmente desactualizada su cuenta en la red social profesional y, de hecho, además de su paso por la institución cameral, solo tiene los estudios: el colegio y la licenciatura en derecho por la Universidad de Alicante. No aparece ni rastro de su paso por el gobierno de Eduardo Zaplana y su trayectoria política entre 1999 y 2009 y, curiosamente, no ha actualizado su perfil desde que volvió a la política en 2019 como concejal del PP en Alicante y presidente de la diputación de la provincia homónima.