“Odio africano” entre Barceló y Escarrer

En todos los sectores hay competencia, envidias y también odios. Sin embargo, es en el turístico en el que alcanza mayores cotas. Lo confesó Antonio Catalán, presidente de AC Hotels by Marriott, en una charla con los socios del Círculo Ecuestre de Barcelona este jueves. Hablando de las relaciones entre hoteleros, y queriendo precisamente demostrar lo contrario, lo bien que se llevan todos, soltó la bomba: «La ventaja que tenemos los hoteleros es que nos llevamos bien. Salvo los mallorquines. Los mallorquines entre ellos…». Y no lo dejó ahí y puso nombres sobre la mesa: «Yo no puedo invitar a cenar a mi casa a Simón Pedro Barceló con Gabriel Escarrer, imposible. Ahí hay odio africano» entre el presidente del grupo Barceló y el CEO de Meliá.