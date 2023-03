Una empresa extranjera controlada por Credit Suisse, clave en el caso Ferrovial

El destino es a menudo caprichoso. Una muestra es el traslado de Ferrovial a Países Bajos, que el Gobierno ha convertido en un caso de emergencia nacional: se ha propuesto evitar que el grupo se lleve la sede social de España y Nadia Calviño trabaja intensamente en ello. La españolidad por bandera, obviando otros aspectos, como los fiscales, de financiación, etc. Pero no deja de ser irónico que una de las organizaciones que tiene la clave en la estrategia de Economía es BME, que desde 2020 es filial de una empresa suiza, Six Group. El operador de la bolsa española, el que tiene que negociar con Wall Street que Ferrovial y las compañías españolas que lo deseen tengan más fácil cotizar en Nueva York, lo que podría retener la sede del grupo constructor en Madrid, es una empresa extranjera. Y por si fuera poco, está controlada por Credit Suisse y UBS.