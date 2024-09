La DGT alerta acerca de este peligro al volante: provoca tres de cada diez accidentes

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha alertado acerca de la somnolencia, un factor que interviene directa o indirectamente en hasta tres de cada diez accidentes de tráfico. El organismo público ha dejado bien claro que sus efectos no solo se manifiestan por la noche, sino que también puede aparecer durante el día.

Mientras que otros factores de riesgo permiten un mínimo de control del vehículo, si el conductor se queda dormido en el volante no podrá reaccionar hasta que sea demasiado tarde, alerta Tráfico, que también subraya que no son pocos los estudios que señalan que tras muchas salidas de vía y alcances traseros se encuentra un conductor que no había dormido lo suficiente.

Qué factores influyen la somnolencia

Existen numerosas situaciones que favorecen la somnolencia, como el momento del día. Entre las 03:00 y las 05:00, pero también entre las 14:00 y las 16:00 son las franjas horarias en las que el sueño aparece más fácilmente.

Entre las 03:00 y las 05:00 y entre las 14:00 y las 16:00 es cuando el sueño aparece más fácilmente. Foto: Freepik.

Independientemente de lo que se haya dormido, durante esas horas se tiene más sueño, por lo que se debe tratar de evitar la conducción durante esos periodos o extremar las precauciones.

Los entornos monótonos también favorecen la somnolencia, mientras que los que tienen estimulación ambiental ayudan a mantener despierto al conductor. Por ello, recomienda encender la radio o conversar con el acompañante para evitar quedar dormido.

Cómo evitar accidentes

Para prevenir la somnolencia, es crucial mantener unos hábitos de descanso adecuados. Cuando se empieza a tener sueño, la DGT recomienda parar a dormir en un lugar adecuado unos 20-30 minutos y tener en cuenta algunas consideraciones.

Además de evitar trayectos largos, aconseja interrumpir la conducción cada dos horas o cada 200 kilómetros. También contribuye a evitar la somnolencia la adopción de una postura que no sea excesivamente relajada y la ventilación adecuada del interior del vehículo.

Más allá de evitar la música relajante en los momentos en los que es más probable quedar dormido, Tráfico sugiere no tomar comidas copiosas ni alcohol cuando se tenga que conducir y vigilar con el efecto rebote de estimulantes como el té o el café.