La DGT advierte: nunca hagas esto si te cruzas con un tractor en la carretera

Los tractores y otra tipología de vehículos agrícolas son imprescindibles para realizar las labores agrarias. Se trata de un tipo de vehículos con unas restricciones especiales, y que sobre todo destacan por su circulación lenta.

Por ello, la Dirección General de Tráfico da distintos consejos para minimizar la siniestralidad relacionada con estos vehículos. Entre 2016 y 2022, la cifra de fallecidos por siniestros viales en los que estaban implicados los tractores se situó entre el mínimo de 14 muertes en 2017 y el máximo de 20,en 2028. En 2022 fueron 18 los fallecidos.

En cuanto a los heridos, se ha pasado de 124 (el 74% no hospitalizados) en 2016 a 63 en 2022 (con un 79% de no hospitalizados).

Restricciones de los tractores y vehículos agrícolas

Los vehículos agrícolas se dividen entre los que van a motor y los que son remolcados. El tamaño y el peso de cada uno de ellos determina el permiso o licencia necesario para poder conducirlo y también las restricciones para circular por las carreteras, como límites de velocidad, prohibiciones de circulación o exigencias de señalización, entre otros, al ser considerados vehículos especiales.

De manera general, está prohibido que circulen por autovías y autopistas, aunque hay excepciones: los tractores que superan los límites máximos de masas y dimensiones de los vehículos ordinarios podrán hacerlo, pero necesitan una autorización complementaria.

Respecto al lugar que tienen que ocupar en la carretera, en las vías urbanas no tienen restricciones, siempre que no sean un obstáculo para el resto del tráfico. En las interurbanas, los tractores de hasta 3.500 kilos deben circular por el arcén; si no es posible, tienen que hacerlo por la parte imprescindible de la calzada.

Además de tener especial cuidado con el resto de vehículos que también están obligados a ir por el arcén, no pueden circular en paralelo con otros vehículos ni adelantar, exceptuando en los casos en los que la maniobra dure menos de 15 segundos o suponga un recorrido de menos de 200 metros.

Los vehículos más grandes tiene que circular por la calzada, preferiblemente por el carril derecho, siempre cumpliendo con los límites de velocidad y llevando las señales obligatorias que indican que se trata de un vehículo lento.

En cuanto a los límites de velocidad, son los siguientes:

25 km/h: en el caso de los vehículos que no tienen señalización de frenado, los que llevan remolque o los motocultores.

en el caso de los vehículos que no tienen señalización de frenado, los que llevan remolque o los motocultores. 40 km/h : resto de vehículos agrícolas.

: resto de vehículos agrícolas. 70 km/h: si puede alcanzar más de 60 km/h en llano.

Reducir los accidentes

Pese a estas restricciones, la DGT lanza un mensaje para el resto de usuarios de las carreteras con el objetivo de reducir la siniestralidad: la paciencia es fundamental y nunca hay que perderla, ante unos equipos que circulan despacio y que tienen un comportamiento diferente al de otros vehículos a la hora de frenar o girar.

Por ello, muchas veces, aseguran que los problemas vienen derivados de la falta de comprensión del resto de conductores de las especiales características de los tractores y demás vehículos agrícolas y de la baja velocidad a la que circulan.

Así aunque muchos de ellos cuentan con tecnología para reducir los siniestros viales –como asistentes a la conducción–, desde la DGT remarcan que nada puede sustituir la prudencia al volante, el respeto de las normas de circulación y el mantenimiento de una distancia de seguridad suficiente.

Asimismo, recuerdan que, para adelantar a un tractor, hay que asegurarse que la vía está despejada, conducir despacio y realizar la maniobra de forma respetuosa.

Y, en cuanto a los conductores de tractores, también subrayan la necesidad de prestar atención a los vehículos que circulan cerca, llevar correctamente colocadas las señales de velocidad reducida y utilizar el cinturón de seguridad, entre otras cuestiones.