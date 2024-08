Así construyen las influencers sus imperios más allá de las redes sociales

Las creadoras de contenido, conocidas mayormente como influencers, deben su trabajo a las redes sociales, un espacio que les permite colaborar con reconocidas marcas a nivel mundial, así como emprender sus propios proyectos.

La ventaja de esto último es que comparten su nueva incursión o emprendimiento frente a sus millones de seguidores, lo que les proporciona cierta seguridad y confianza. Normalmente, las influencers trasladan su éxito a sectores con los que se dieron a conocer.

A continuación, algunas creadoras de contenido que han llegado a lo más alto consolidando fortunas.

El club Kardashian

El ‘klan’ de las Kardashian, conformado por Kourtney, Kim, Kloé, Kendall, Kylie y Kris Jenner, es probablemente la familia más famosa de Estados Unidos.

Tras el éxito del reality ‘Keeping Up With The Kardashian‘, la familia no solo se volvió tendencia en todo el mundo, sino que aprovecharon su éxito para incursionar en los rubros de moda, cosmética y licores.

Dentro de sus negocios, se encuentran las marcas Kardashian Collection y KKW Beauty, Kylie Skin, Purr y Lemme, Good America, D-A-S-H y 818. Según Forbes, el patrimonio conjunto del clan está valorado en cerca de 2.750 millones de dólares.

Chiara Ferragni

Nacida en Italia, Chiara inició en 2009 a acumular fama gracias a su blog The Blonde Salad. Cuando alcanzó su popularidad, dejó su carrera para mudarse a Estados Unidos, desde donde hizo colaboraciones con Guess, Swarovsky y Pantente. En 2013, empezó a vender productos con su marca propia.

Tras ello, Ferragni ha diversificado sus ingresos en la sociedad que maneja su plataforma The Blonde Salad, Tbs Crew (donde controla el 100%), así como es CEO de Fenice, compañía gestora de su cartera de moda, Chiara Ferragni Collection.

Pese a su fortuna, la italiana cayó en un escándalo debido a una presunta campaña benéfica en la que vendió dulces típicos italianos, cuyos ingresos se destinarían a un hospital pediátrico en Turín.

Chiara señaló que había donado 50.000 euros, sin embargo, se conoció que esta donación se había efectuado antes de la campaña y la cuantía era ajena a las ventas. Así, Ferragni ganó cerca de un millón de euros en la campaña y después se vio presionada a disculparse públicamente.

Esto ocasionó que varios patrocinadores rompieran sus contratos con la influencer y 85.000 usuarios dejaran de seguirla en Instagram. Algunas de sus empresa también han sido multadas con más de medio millón de euros.

Charli y Dixie d’Amelio

Con tan solo 19 años, la bailarina Charli d’Amelio acumula más de 150 millones de seguidores en Tik Tok, convirtiéndose en la segunda usuaria más seguida en la red social.

Su hermana Dixie (22 años), conocida también por la misma plataforma, no se queda atrás y dirigió su carrera hacia la música, logrando el lugar n°1 en la lista Bubbling Under Hot 100 de Billboard con su primer sencillo Be Happy en 2020.

Ambas hermanas, que figuraron en la lista Top Creators 2023 de Forbes, se expandieron al rubro empresarial a temprana edad: crearon un fondo de Venture Capital para invertir en startups con el propósito de conseguir millones de dólares para crear sus propias firmas.

También se abrieron al área de cosméticos: en 2020, trabajaron con la compañía de belleza Morphe para lanzar la submarca de maquillaje Morphe 2. El año siguiente, las hermanas d’Amelio estrenaron la línea Social Tourist con el apoyo de Hollister. Forbes estima que el patrimonio de las hermanas se eleva a 24.5 millones de dólares.

María Pombo

Con 3,2 millones de seguidores en Instagram, la madrileña María Pombo es una de las creadoras de contenidos españolas más conocidas. Es la menor de la saga de hermanas conocidas como ‘Pombashian, así como ha protagonizado un documental sobre su vida actual.

Pombo también ha diversificado su carrera: creó con la empresa de moda Tipi Tent en 2015 y, años después, lanzó otra tienda en el mismo sector llamada Name the Brand.

En 2019, María creó Suave Fest, un festival de reguetón que ha contado con la presencia de grandes artistas como Omar Montes, Cali y el Dandee o Henry Méndez.

Laura Escanes

Nacida en Cataluña, Laura se hizo conocida gracias a su relación con Risto Mejide, un publicista y presentador 21 años mayor que ella, con quien se casó y tuvo una hija.

La relación duró 7 años hasta 2022, cuando comunicaron su ruptura en septiembre. No obstante, la expareja aún comparte la sociedad Tuyyoque Studio que, según Vanitatis, reportó millonarios ingresos en 2022.

Tras el fin de su relación, Laura incursionó en otros negocios, fundando la agencia La Tita Comunicación e inaugurando su primer salón de belleza Blondie. Por otro lado, ha iniciado en televisión presentando campanadas de Fin de Año con Miki Nuñez y como presentadora en un programa de la cadena catalana TV3.