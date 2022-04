La moda española la solución a todos tus actos

Mayo está a la vuelta de la esquina y eso significa que los actos como comuniones, graduaciones o bodas se nos irán acumulando. Si aún no te has hecho con el look perfecto y quieres invertir en diseño y calidad que mejor que apostar por alguna marca española. Es muy probable que no hayas oído hablar de la mayoría, pero son lookazos.

Laagam es una de ellas esta marca catalana pertenece a la influencer Inés arroyo, aunque toda su web tiene prendas increíbles. El vestido Delilah es la opción perfecta para una boda, graduación o bautizo ya que, aunque el vestido es bastante llamativo según elijamos los accesorios o el pelo le podremos adaptar a cualquier ocasión.

Con estampado en fucsia y vainilla, con mangas voluminosas y corte largo. Con cuello perkins y espalda al aire. Tiene disponibles tallas desde la XS a la XL y lo mejor actualmente está rebajado en 79 euros.

Si quieres seguir apostando por marcas españolas, pero a un precio más bajo otra opción es Elephant Rooms. Donde por menos de 50 euros te podrás hacer con vestidos o monos ideales. Este vestido floral en tonos azulados y naranja, un look muy juvenil con uno de los colores de la temporada, el naranja. De largo midi, con escote en pico y manga abullonada. La parte mala es que el vestido es talla única entre la S y M.

Otra marca que te puede ayudar a acertar a un precio increíble es Cloute, el vestido Rosalía puede ser el aliado perfecto si queremos apostar por un estilo más sencillo. Este vestido está disponible tanto en fucsia como en verde lima y en esta ocasión también es talla única. Vestido midi asimétrico con volante y con abertura lateral, tiene el módico precio de 31.95 euros.

La moda española siempre es una opción segura de calidad y estética para los momentos más importantes.