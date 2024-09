Estos pensionistas van a ganar 350 euros más a partir de 2025

Con la nueva subida de las pensiones aprobada, a partir de enero de 2025, los beneficiarios verán un impacto mensual en su pensión. No obstante, esta subida no será igual para todos y hay un grupo que tendrá un impacto mayor, ganando hasta 350 euros más al año.

Hablamos ni más ni menos que de los beneficiarios con una pensión no contributiva. Los jubilados que no han cotizado lo suficiente durante su vida laboral, no tienen derecho a otra prestación mayor, entonces el estado aporta una cuantía mínima de 517 euros al mes.

A diferencia de las pensiones contributivas, no es necesario haber trabajado y cotizado a la Seguridad Social para acceder a ella. El importe de la pensión suele ser fijo y generalmente está por debajo del Salario Mínimo Interprofesional.

Los pensionistas que van a recibir 25 euros más al mes

Aunque la subida es para todas las pensiones, sea por jubilación, orfandad, discapacidad o viudedad, los que sufrirán un mayor impacto serán los mayores con pensión no contributiva. Dicha prestación tendrá un impacto de 25 euros al mes, 50 euros en los meses de noviembre y junio, cuando la Seguridad Social ingresa las pagas.

El resto de pensiones también sufrirán una subida, pero con un impacto menor en su economía

Los límites de ingresos para acceder a esta pensión se adaptan a cada situación familiar. Si vives solo, el límite es de 7.250,60 euros, pero si compartes tu vivienda con otras personas, este límite aumenta hasta los 12.326 euros anuales o 22.476 euros si vives con cuatro personas.

Esta subida ayudará a que los pensionistas con menos recursos puedan afrontar de otra manera el día a día, teniendo en cuenta la subida del alquiler, precios de los alimentos y servicios básicos como la luz, el gas y el agua.