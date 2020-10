110.000 armas vendidas en California tras la llegada del coronavirus

Manifestantes armados participan en una propuesta en Michigan, EEUU, en mayo de 2020. La venta de armas de fuego no ha dejado de incrementar durante la pandemia en el país norteamericano | EFE/JLS/Archivo

21 de octubre de 2020 (14:08 CET)

Durante el inicio de la pandemia del coronavirus fue común observar en muchos países el desabastecimiento de productos básicos como el papel higiénico o el jabón de manos. Pero en Estados Unidos la histeria también condujo a muchas personas a las tiendas de armas de fuego, que registraron un notorio repunte de ventas en gran parte por el temor de los norteamericanos a que la crisis sanitaria, social y económica derivase en anarquía.

Un estudio reciente de la Universidad de California en Davis ha cifrado en 110.000 las armas nuevas vendidas en ese estado durante los meses que mayor preocupación por la Covid-19 ha habido. Casi la mitad de estos nuevos armados (el 43%) nunca antes había adquirido armamento, mientras que el 57% restante quedaron en manos de quienes ya poseían al menos un arma, según datos de finales de julio de 2020.

La investigación parte de una encuesta a casi 3.000 californianos que determinó que esas 110.000 armas que se vendieron durante el primer semestre de la pandemia fueron directamente como respuesta a la crisis sanitaria y los efectos que empezaba a mostrar en EEUU. Los compradores mencionaron entre sus preocupaciones los posibles disturbios civiles, las vaticinadas recesiones económicas y la presunta liberación de miles de presos.

Tres de cuatro armados de EEUU temen el desorden social

A la crisis de la Covid-19 en EEUU se ha sumado la crisis social reflejada en las protestas del movimiento antirracista Black Lives Matter y la respuesta a las mismas, así como la creciente tensión por las elecciones de noviembre, un horizonte que ha crispado aún más a una nación ya polarizada. Asimismo, el país tiene un importante movimiento contra las medidas sanitarias. Un cóctel de malestar social que podría explicar el interés por las armas.

La población tiene miedo ante el aluvión de incógnitas que ha supuesto el año 2020, ha explicado a The Guardian Brian Malte, director ejecutivo de la organización de prevención de la violencia armada Hope and Heal Fund. "Pero tenemos que hablar sobre los riesgos asociados con las armas de fuego en el hogar. Puedes comprar un arma de fuego, pero eso no significa que sepas cómo manejarla, lo cual es fundamental", ha advertido.

En declaraciones recogidas por Los Angeles Times, el experto en salud pública de Stanford especializado en armas y suicidio, David Studdert, dijo que "es importante comprender que los impactos de la pandemia han sido más amplios que la transmisión del virus". "Este aumento de la venta de armas, las ansiedades que lo impulsan y el comportamiento de los propietarios son algunos de los muchos efectos escondidos de la pandemia".

El 76% de los entrevistados que compraron armas durante la pandemia dijo que les preocupaba que la situación llevara al desorden social; el 56% dijo que tenía miedo a la liberación de presos debido a la transmisión en las cárceles; el 49% dijo que temía que el gobierno fuera "demasiado lejos" con sus medidas, y el 38% lo hizo vaticinando un "colapso gubernamental".

Cinco millones de armas vendidas en siete meses

Estos mismos investigadores descubrieron en otro estudio que la venta de armas de fuego en EEUU incrementó un 64% entre marzo y mayo, implicando que 2,1 millones de armas nuevas se vendieron en ese periodo. Por otra parte, la National Shooting Sports Foundation cifró en casi 5 millones los estadounidenses que comprar un arma por primera vez en los primeros siete meses del año, el 40% de todas las que se vendieron en el mismo periodo.

