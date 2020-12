17 de diciembre de 2020 (19:19 CET)

Las organizaciones de restauradores y de médicos mantienen posiciones irreconciliables en Cataluña. Mientras la patronal de bares y restaurantes anuncia una campaña para que los ciudadanos acudan a sus establecimientos, especialmente durante las fiestas navideñas, el Colegio de Médicos de Barcelona pide que se cierren para evitar que los contagios sigan en aumento.

La pugna entre bares y médicos ha ido in crescendo en los últimos días. El presidente del Colegio de Médicos de Barcelona, Jaume Padrós, no se cansa de repetir que, desde un punto de vista sanitario, se deben cerrar los bares.

A través de las redes sociales, Padrós denuncia “he visto mucha gente sin consumir que no mantiene la distancia ni lleva mascarilla” en los establecimientos de restauración. Advierte que “esta pasividad jugará en contra de todos”.

Em costa entendre que els responsables de molts establiments de restauració no defensin activament el seguiment de les mesures preventives en els seus establiments.He vist molta gent que sense consumir no manté distància ni du mascareta. Aquesta passivitat els hi jugarà en contra