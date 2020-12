Cataluña mantiene a raya la gripe: ningún virus en análisis hasta el 22 de noviembre

02 de diciembre de 2020 (21:22 CET)

Las medidas de distanciamiento social y las mascarillas han frenado la epidemia de gripe en invierno. Los hospitales de Cataluña que tratan a afectados por infecciones respiratorias agudas –causadas en su mayoría por el coronavirus– no han aislado ningún virus gripal hasta el 22 de noviembre.

Esta situación refleja que la gripe se sitúa en niveles basales, por debajo de los años anteriores. Según ha recogido la subdirección general de Vigilancia y Respuesta a Emergencias de Salud Pública de la Generalitat, hasta la semana del 16 al 22 de noviembre se analizaron 22 muestras de casos sospechosos, 13 de ellas de menores, de los que 4 fueron adenovirus, dos rinovirus, dos de SARS-CoV-2 y dos por metapneumovirus, pero ninguno de virus gripal.

Según la subdirección general, que comprueba cada semana la situación de la gripe para anticipar la llegada de la epidemia anual, desde el inicio de la temporada el porcentaje de virus aislados más alto se detecta en rinovirus (17,3%), seguido de SARS-CoV-2 y de adenovirus, con 9,3% respectivamente.

Pese a no encontrar ningún virus de la gripe, los centros de atención primaria no centinela de toda Cataluña han comunicado algunos casos sospechosos de gripe que no llegarían a 1,3 por cada 100.000 habitantes, por lo que las autoridades sanitarias consideran que la incidencia de la síndrome gripal se mantendrá en un nivel basal en las próximas semanas, en torno a 5 o 8 casos por 100.000 habitantes.

Exceso de mortalidad en enfermedades respiratorias por la Covid-19

Para este año, se considerará epidemia cuando los casos de gripe superen los 76,2 casos por cada 100.000 habitantes. En su informe semanal, la subdirección general de Vigilancia y Respuesta a Emergencias de Salud Pública informa de que entre el periodo del 6 de octubre al 18 de noviembre el porcentaje de exceso de mortalidad en Cataluña se ha situado en un 28%, afectando sobre todo al grupo de edad de mayores de 74 años (33%).

Este exceso de mortalidad se puede atribuir a los casos de coronavirus y ha hecho que entre los mencionados días se produjeran en Cataluña 9.452 fallecidos, cuando en el mismo periodo de años anteriores -sin epidemia- había una media de 7.360 muertes.

El exceso de mortalidad afecta más a las mujeres que a los hombres -un 37% de exceso en mujeres, frente a un 33% en hombres-, mientras que en menores de 65 años el exceso de mortalidad ha sido menor, del 16% más que la media de otros años, por el 33% de aumento de mortalidad en los mayores de 74 años.

Los expertos consideran que el uso de las mascarillas y las medidas de higiene, distanciamiento y ventilación son las que hacen que el virus de la gripe no haya hecho aún acto de presencia y confían en que este año sea mucho menos frecuente precisamente por las medidas anticovid, aunque habrá que esperar la llegada de los días más fríos.

