"El coronavirus se convertirá en una gripe", según un virólogo alemán

09 de noviembre de 2020 (14:21 CET)

"El virus llegó para quedarse". Así de claro se ha expresado el virólogo y profesor de la Clínica Universitaria Charité de Berlín y consejero científico de la Corporación Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ), Felix Drexler. El investigador ha explicado que "el coronavirus nunca desaparecerá" pero se convertirá "en algo como la gripe", y avisa de la inmunidad por vacuna o infección: "Cuando uno reciba la vacuna, no será inmune toda su vida".

"El SARS-CoV-2 no se debilitará. La diferencia es que la población será inmunizada por medio de la vacuna, o quizás después de una infección. Habrá un cierto nivel de inmunidad grupal y un nivel de inmunidad individual que no permitirá que muera tanta gente", ha explicado Drexler en una entrevista a la agencia Deutsche Welle.

El investigador alemán ha explicado que, aunque se desconoce cuánto puede durar la inmunidad natural, no le preocupa: "La gente cree que los anticuerpos no se detectan después de un par de semanas o meses, que algunos son asintomáticos, o que tuvieron una infección leve. Quizás desarrollen una respuesta de anticuerpos detectable, pero eso no quiere decir que sean inmunes".

"La inmunidad de rebaño no es el fin de pandemia"

"Cuando uno reciba la vacuna o se infecte, nos erá inmune toda su vida", ha explicado. Drexler ha insistido en que "hay que diferenciar la inmunidad de rebaño de la inmunidad individual. La inmunidad de rebaño no es el fin de la pandemia. Pero hace que el brote disminuya en su extensión, y estaremos viendo más que nada rebrotes esporádicos".

El investigador alemán ha explicado que "lo más importante es tener disponible la vacuna", para que se pueda producir y distribuir "a todos los rincones del mundo": "Si en Alemania esto es difícil, nos podemos imaginar cómo será en Bolivia o Perú, países con lugares de difícil acceso".

"No creo que más del cinco por ciento de la población pueda ser vacunada. Por eso tenemos que empezar a discutir sobre la priorización, la ética y el trabajo multilateral, incluyendo los distintos factores que hay en la sociedad. Después de vacunar a los que mantienen la estabilidad de un país, se tendrá que ver quiénes siguen, por ejemplo, por edad, peso, o enfermedades previas", ha destacado.

La vacuna de Pfizer: 90% de efectividad

La entrevista se publica el mismo día que se conocen los prometedores ensayos de Pfizer, conjuntamente con la empresa alemana Biontech, que ha superado el primer estudio independiente de sus pruebas clínicas y que ha concluido que tiene un 90% de efectividad.

"Es el mejor escenario posible", ha declarado al Financial Times el cofundador y consejero delegado de Biontech, Ugur Sahin. "Es un gran día para la ciencia y la humanidad", ha añadido el jefe de Pfizer, Albert Bourla. "El perfil riesgo-beneficio está claramente a favor del beneficio", ha explicado Sahin, que entiende que el estudio "cumple con todos los criterios para ser procesado rápido".

Los investigadores independientes que analizaron los ensayos de fase 3 de la vacuna contra la Covid-19 de Pfizer y Biontech son los primeros del mundo en presentar sus resultados, cruciales para obtener la licencia comercial. Estos científicos aseguran que encontraron más del 90% de eficacia en participantes sin evidencia de haberse infectado de Sars-CoV-2 previamente.

