Colau inicia un boicot a Amazon a una semana de Black Friday

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, anima a los ciudadanos a no comprar en Amazon esta Navidad | EFE/AD/Archivo

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, anima a los ciudadanos a no comprar en Amazon esta Navidad | EFE/AD/Archivo

19 de noviembre de 2020 (17:38 CET)

Al igual que lo hizo a principios de noviembre la regidora de París, la socialista Anne Hidalgo, la alcaldesa barcelonesa Ada Colau ha hecho un llamamiento este jueves a los ciudadanos para que hagan sus compras en el comercio de proximidad en detrimento de Amazon.

"Nada de comprar en Amazon ni en grandes plataformas que no solo no tributan, sino que no tienen ningún valor añadido en nuestra ciudad, y vayamos a las tiendas, bares y restaurantes que tanto nos han dado", ha manifestado la alcaldesa durante la entrega del Premi Barcelona Comerç 2020.

Las declaraciones de Colau llegan unas semanas después de que Hidalgo dijera: "No compréis en Amazon, es la muerte de las librerías y del comercio de proximidad". Además, este pasado martes, Hidalgo y otros políticos, personalidades y ecologistas franceses firmaron una petición comprometiéndose a no comprar en Amazon los regalos de Navidad.

Inspirada en estos ejemplos, Colau ha trasladado su apoyo a los comerciantes de la ciudad y ha pedido a los ciudadanos que les ayuden comprando en los comercios de barrio. "Nos necesitan igual que nosotros los necesitamos a ellos", ha dicho. "Si el comercio y la restauración están cerrados a la ciudad le falta media alma".

Además, la alcaldesa ha señalado que, "para tener una ciudad más segura, viva, cohesionada, necesitamos que comercio, bares y restaurantes puedan superar estos momentos tan difíciles". Las declaraciones han tenido lugar una semana antes del Black Friday y a pocas semanas de Navidad.

La alcaldesa de París pide una Navidad sin Amazon

Los políticos franceses que firmaron una carta anti-Amazon esta semana explicado que "no es solamente un llamado a comprar en Amazon, es también una petición positiva en beneficio de los comerciantes locales y de un e-comercio más sostenible".

La petición también transmite la demanda de normativas que "beneficien a nuestra economía y no a la fortuna delirante de Jeff Bezos", el fundador de Amazon. Los firmantes franceses piden leyes que "pongan fin a la competencia desleal y a la injusticia fiscal entre los mastodontes digitales y el comercio físico y local".

Esta carta suscrita por la alcaldesa parisina Anne Hidalgo llegó después de una columna de opinión que alertaba de la urgencia de "frenar" la "expansión del gigante de internet", firmada por libreros, editores, sindicalistas y políticos.

Amazon Francia se defendió y dijo que grupos como los que enviaban estos mensajes se apoyan "en informaciones engañosas" y convierten a la plataforma de comercio electrónico "en un megáfono" para "garantizarse un mejor tratamiento mediático de causas que representan".

Collboni también acusa a Amazon de no pagar impuestos

El primer teniente de alcalde del Gobierno de Colau, el socialista Jaume Collboni, también ha asegurado que comprar en plataformas como Amazon refuerza "un modelo de transformación que hace trampas porque no pagan los impuestos que deberían pagar".

En el mismo acto en el que Colau ha animado a la ciudadanía a boicotear a Amazon esta Navidad, Collboni ha afirmado que desde el consistorio trabajan para ver de qué modo se puede igualar "como mínimo las condiciones de la competición y que estas plataformas paguen lo que tienen que pagar para competir en la ciudad desde el punto de vista local".