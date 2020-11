18 de noviembre de 2020 (06:55 CET)

El palco del FC Barcelona ha sido, históricamente, objeto del deseo de los partidos políticos en Cataluña, en particular de los nacionalistas. Y lo sigue siendo a pesar de la calamitosa situación económica del club azulgrana.

Aunque volcados en la larga precampaña que debe conducir a las elecciones catalanas del 14 de febrero, los partidos soberanistas han comenzado a apadrinar de alguna forma a las figuras que, a su entender, tienen más opciones para hacerse con la presidencia del FC Barcelona: Joan Laporta y Víctor Font.

ERC, confiada en lograr el 14-F la presidencia de la Generalitat 40 años después de Tarradellas, ha iniciado una primera maniobra para impulsar a Laporta, cuya candidatura de cara a las elecciones del Barça del 24 de enero se da por hecha aunque todavía no está oficializada.

"Todo indica que Laporta puede volver a comandar una nave azulgrana que como en aquel lejano 2003, estaba hecha un desastre. Si alguien parece, a priori, en condiciones de ganar y protagonizar nuevamente una sacudida en el club, como hizo en 2003, es él", ha escrito recientemente en El Nacional uno de los principales hombres de confianza de Oriol Junqueras, su antiguo jefe de gabinete en la vicepresidencia de la Generalitat, Sergi Sol.

Laporta: del apoyo de Junqueras a su "amigo" Puigdemont

Junqueras no pretende llevar a cabo una campaña a pecho descubierto a favor de Laporta, pero sí que quiere sugerir sus preferencias. Y piensa prestar ayuda de alguna manera al que ya fue presidente azulgrana entre 2003-2010.

Laporta se anotaría así el apoyo del que, según el Centro de Estudios y Opinión (CEO) de la Generalitat, es el líder mejor valorado de Cataluña. Y lo haría poco después de que se le haya adjudicado también la bendición de Carles Puigdemont.

Laporta concede que el líder huido es su "amigo", pero asegura que no ha viajado a Waterloo a pedir su ayuda. Sin embargo, algunas fuentes aseguran que antiguos colaboradores de Puigdemont van a formar parte de su equipo de candidatura (todavía sin desvelar).

Se especuló incluso con que Puigdemont pretendiera impulsar una candidatura conjunta de Joan Laporta y Víctor Font, pero esta opción está completamente descartada.

Los hombres de Font y la declaración de Toni Nadal

Lo explican así quienes conocen el proyecto de Font: "No va a haber candidatura conjunta. Diría que es incluso un tema de caracteres. Son dos personas prácticamente opuestas. Font es un tipo muy cuadriculado, no se mueve a partir de arrebatos. No funcionaría".

Font es, de largo, el candidato que lleva más tiempo trabajando en el asalto a la presidencia del FC Barcelona. Lo ha hecho, durante meses, con la ayuda de una única persona a tiempo completo: Albert Roura, que fue director de comunicación de Agbar, director de comunicación del Palau de la Música y director de comunicación del propio FC Barcelona entre 2015-17 con Bartomeu de presidente.

Del equipo que rodea a Víctor Font solo han trascendido, por el momento, otros dos nombres: el del periodista Antoni Bassas, una figura muy asociada al pujolismo, y la de Toni Nadal, tío del tenista Rafael Nadal y autor de una frase que no debe pasar desaparcibida ("El referéndum de Cataluña no debe producirse. Es como saltarse un semáforo en rojo").

De Font son tan conocidas sus simpatías independentistas como su aversión al aventurismo. Y los conocedores de su proyecto lo subrayan: "No tiene la idea de usar el Barça como un instrumento para la independencia, ni de montar un apéndice de ningún partido. Va con Toni Nadal en su candidatura, acuérdate de lo que dijo del referéndum".

Font y la sombra de Artur Mas

Font es, en esencia, un masista (un partidario de Artur Mas), pero no quiere exhibir apoyos políticos de ningún tipo en la campaña a las elecciones del FC Barcelona porque su intención es prometer a los socios "una revolución en el modelo de gestión" y dar el protagonismo de las decisiones deportivas al exfutbolista azulgrana Xavi.

Por el momento, puede exhibir un más que notable éxito empresarial. Y no precisamente por ser uno de los fundadores y accionistas del diario Ara (también lo es Antoni Bassas), cuyo paquete ha puesto en el mercado, sino por la actividad de la consultora de tecnología, medios y telecomunicaciones Delta Partners, cuya facturación anual es superior a los 100 millones y que ha vendido recientemente al grupo estadounidense FTI Consulting.

A la espera de Juan Rosell

Font y Laporta son, a priori, las figuras con más opciones en una larga lista de candidatos que incluye a Toni Freixa, Agustí Benedito, Xavier Vilajoana, Jordi Farré, Lluís Fernández Alà y Pere Riera. Pero falta otro más por unirse y lo hará con recursos: el presidente de la CEOE y expresidente de Foment, Juan Rosell.