26 de noviembre de 2020 (14:01 CET)

Unidas Podemos responde al expresidente Felipe González. El socialista afirmó este jueves que se siente "huérfano" con el PSOE de Pedro Sánchez y el portavoz de la formación morada no ha desaprovechado la ocasión para contestarle, en una rueda de prensa en el Congreso, que "es una pena". Pablo Echenique asegura que "no son ninguna sorpresa" las palabras de González y asegura que "trabaja para que este Gobierno no exista".

El portavoz de Podemos insiste en que "lo lógico, si es una persona de izquierdas, es que se siente representada con un Gobierno que pone en marcha políticas que defienden a los trabajadores y que nuestro país salga adelante".

"Estamos acostumbrados a ciertas voces que están trabajando para que no exista este Gobierno de coalición y González ha trabajado para que este Gobierno no exista", señaló Echenique.

La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, también ha querido responder a las palabras de González indicando que la política ahora es "más compleja" que hace 20 años con un sistema de partidos "más plural". "Todo el mundo tiene derecho a dar su opinión y faltaría más que Felipe González no la tuviera", ha zanjado en una entrevista en Onda Cero.

"Cada vez se abre más una grieta", recalcó González. El expresidente del Gobierno criticó nuevamente la aproximación de Pedro Sánchez a ERC y EH Bildu, por considerar que el presidente del Gobierno está poniendo una alfombra roja a la estrategia de los independentistas y de su socio de coalición, Unidas Podemos.

"Ni ERC ni Bildu están interesados en un proyecto que fortalezca a España como espacio público compartido", ha explicado González, entendiendo que esto es comprensible pues es la estrategia del separatismo. La estrategia de Pablo Iglesias, por otra parte, es "llevarnos a un estado plurinacional", y cree Podemos también es coherente en ese sentido.

Podemos asume los "fallos" del Gobierno

La descoordinación entre PSOE y Podemos ha dado lugar, en muchas ocasiones, a fallos en la gestión del Gobierno. Echenique asume que existan "fallos que implican hablar más". El portavoz de la formación morada ha insistido en que "trabajamos muchos, a veces de lunes a domingo" y, de ahí que haya "fallos" por falta de comunicación, según achacó.

Los morados mantienen junto a sus socios de investidura ERC y Bildu la enmienda que prohibe los desahucios hasta 2023. Este mismo jueves, el vicepresidente Pablo Iglesias anunció que en los próximos 15 días se aprobaría un decreto ley en la misma dirección que la norma registrada.

Podemos no va a retirar, de momento, la enmienda porque, aseguran, Iglesias todavía está en negociaciones con el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, para que siga adelante. Iglesias, una vez más, torció el brazo del presidente al permitir una negociación más extensa y que se llegue a aprobar con los cambios que piden los morados.

Fuentes de estas negociaciones informan que el alzamiento de los desahucios, así como la prohibición del corte de suministros básicos a las personas vulnerables tras la pandemia del Covid, se mantendrá hasta que finalice el estado de alarma, 9 de mayo, en principio.