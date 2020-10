El acoso de Podemos que denuncia el juez García Castellón con nombres y apellidos

10 de octubre de 2020 (06:55 CET)

En una carta dirigida al Consejo General del Poder Judicial, el magistrado Manuel García Castellón, instructor del caso Dina contra Pablo Iglesias, denuncia una campaña de desprestigio hacia su persona. Apunta a dirigentes políticos, incluso del Gobierno, de “amplificar” estos ataques en los medios y las redes sociales.

Aunque el magistrado no menciona ningún nombre, diversos dirigentes de Podemos, incluido el propio Iglesias, se han referido a García Castellón en tono crítico. No les ha gustado nada que, el pasado miércoles, elevase una exposición razonada al Tribunal Supremo para solicitar que se investigue al vicepresidente del gobierno.

En unas declaraciones a RAC1 que colgó en su cuenta de Twitter, Iglesias recordó que la Audiencia Nacional pidió a García Castellón, juez de esta misma instancia, que le devolviera la condición de perjudicado en la instrucción del caso Dina. Sin embargo, el juez optó por pedir al Supremo que investigue a Iglesias por tres presuntos delitos, entre los que destaca el de revelación de secretos. Considera que el líder de Podemos se aprovechó de la polémica del robo del móvil de una de sus asesoras, Dina Bouselham, para obtener réditos electorales.

“No concebimos que pueda haber una imputación -declaró Iglesias a RAC1-. Todo el mundo sabe lo que le dijo la Audiencia Nacional hace unas semanas y lo que le va a decir el Tribunal Supremo. Creo que es evidente lo que está ocurriendo: podéis leer el escrito del juez y lo que están diciendo algunos juristas. Sería inconcebible que, en una democracia de la UE, en la que es verdad que han ocurrido algunas cosas graves, que os voy a contar a los catalanes, ocurra algo así”. Insistió en que “las cloacas del estado me espiaron ilegalmente”.

Esta mañana he hablado en @rac1 sobre el escrito del juez García Castellón 👇🏽 pic.twitter.com/mMy8mRlVhb

El ministro de Transportes, el socialista José Luis Ábalos, cargó el miércoles contra el PP por pedir el procesamiento de Iglesias pero también lanzó una velada crítica contra el juez instructor: “la Justicia siempre debe proteger un bien jurídico y, en este caso, no cierto a visualizarlo. No veo a nadie que denuncie que se ha vulnerado un derecho propio”.

Sin embargo, por parte del Gobierno, el grueso de las críticas ha procedido hacia García Castellón ha procedido de los morados. El ministro Alberto Garzón difundió en su cuenta de twitter artículos de presa críticos contra el magistrado.

Algunos dirigentes morados siguieron la misma técnica. El mas insistente fue Pablo Echenique, con un hilo en el que recopiló comentarios contra el juez instructor: "Se sabe que la iniciativa del juez que ha suministrado carnaza este jueves a las portadas de los periódicos tiene muy pocas posibilidades de prosperar, pero da igual”. "Los superiores jerárquicos de García Castellón le dijeron que su imaginación era desbordante, que no había prueba alguna que respaldara sus delirios y que se dejara de películas y devolviera a Iglesias su condición de perjudicado". “Da la impresión de que hay una maniobra orquestada para acabar con Pablo Iglesias y así con Podemos, hundir al Gobierno de coalición y tapar las cloacas mayores con el invento de una cloaca menor”. "Para saltarse a la Sala [Audiencia Nacional] así hay que sentirse muy protegido”.

Rafa Mayoral, diputado en el Congreso y portavoz de Podemos, abunda en las redes sociales que “El juez quiere imputar a Pablo Iglesias por ser el responsable de un espionaje parapolicial a Pablo Iglesias para beneficiar electoralmente a Pablo Iglesias. De locos”.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, escribió en su cuenta de Twitter que “no hay pruebas, hay una clara voluntad de atacar a Pablo Iglesias y al gobierno de coalición. No aceptan el resultado de las urnas, no aceptan que España se quiere modernizar. Es urgente la renovación del poder judicial”. El entono de Colau arropa a Ilgesias.

No hay pruebas, hay una clara voluntad de atacar a @PabloIglesias y al gobierno de coalición.



No aceptan el resultado de las urnas, no aceptan que España se quiera modernizar. Es urgente la renovación del poder judicial.https://t.co/vFHspYjGOh