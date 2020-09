El Gobierno abre la vía de los indultos para que ERC apoye los presupuestos

24 de septiembre de 2020 (04:55 CET)

El indulto a los presos independentistas que, según el Pedro Sánchez de octubre de 2019, no estaba sobre la mesa ya lo está en septiembre de 2020. Decía por entonces aquel Sánchez-19 que debían plantearse "debates más constructivos" y negaba que la medida de gracia fuera a explorarse. Un año después, el Gobierno escenificó en el Congreso todo lo contrario, es decir, la apertura de la vía del indulto a través de un sorpresivo anuncio del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que debe enmarcarse en un contexto muy claro: la búsqueda del PSOE del apoyo de ERC para amarrar los presupuestos. Así lo admiten con la boca pequeña los socialistas en privado y así lo han interpretado los interesados.

Por partes. El ministro de Justicia se encargó de anunciar este miércoles, durante una interpelación de la portavoz de JxCat en el Congreso, Laura Borràs, que la próxima semana empezará el estudio de las peticiones de indulto para los condenados por el procés. Las explicaciones de Campo cogieron por sorpresa a todo el hemiciclo.

El Gobierno, que había preparado a conciencia el anuncio en las últimas horas con la participación crucial del principal defensor de la vía del indulto —el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias— trató de calmar a los escandalizados. Salió la vicepresidenta Carmen Calvo, como tantas otras veces, a subrayar que "lo que no puede hacer el Gobierno es no tramitar lo que está obligaado a tramitar". pero persistió un interrogante: ¿Por qué el ministro de Justicia aprovechó su intervención en el Congreso para solemnizar un trámite obligado que puede prolongarse entre ocho y diez meses?

Campo también rebajará el delito de sedición

Responde un destacado diputado del grupo socialista: "Lo que dice Carmen Calvo es que es así. No se puede no tramitar. El Gobierno está obligado a hacerlo porque, si no, puede ser incluso prevaricación. Otra cosa es el gesto de comunicarlo en el Congreso. Y, bien, esto responde a un contexto político, a que estamos negociando los presupuestos e intentando tener abiertas el mayor número de puertas. Y responde a una manera de hacer política, es decir, a anunciar los trámites del indulto con transparencia en lugar de que nos encontremos una información que dé a entender que estamos actuando de tapadillo".

El contexto, en realidad, no acaba aquí porque el anuncio de la tramitación de los indultos se produce en paralelo a otro gesto del Gobierno dirigido al independentismo como es la reforma de la tipificación del delito de sedición, la cual llevará aparejada una rebaja de las penas de prisión para los condenados por el procés.

“Queremos que el delito de sedición se reforme ante una realidad cambiante, ya que hay que mirar al Código Penal de países como Italia, Alemania o Francia, y acercarnos a la mejor doctrina", comentó, sin complejos, el ministro Campo en el mismo Congreso de los Diputados.

ERC encaja el anuncio con escepticismo

Los republicanos, algo estupefactos porque no esperaban el anuncio de la tramitación de indultos en el Congreso, expresaron cierto escepticismo porque no terminan de confiar en un presidente del Gobierno que ya se la ha jugado. "Esto de hoy (por ayer) puede explicarse de dos maneras: puede ser un gesto para que ERC apruebe los presupuestos y también puede ser humo y nada más que humo", dicen fuentes soberanista respecto al último guion del Gobierno.

El nuevo guion se produce, nada más y nada menos, que en vísperas de la inhabilitación del presidente de la Generalitat, Quim Torra, cuya sentencia en el Tribunal Supremo se dará a conocer, según diversas informaciones, o bien este viernes o bien el lunes.

El anuncio un recurso a los indultos

El líder del PP, Pablo Casado, vio en todo ello la prueba irrefutable de que el Gobierno está pagando el precio de la investidura y recordó que en el último debate electoral preguntó a Sánchez hasta diez veces si iba a indultar a los encarcelados "por dar un golpe a la legalidad" y no le contestó: "Se ve que este era el precio que tenía que pagar por la investidura".



Casado aprovechó para anunciar que su partido piensa recurrir los indultos si se producen, una medida que también avanzó Vox, que acusó al Gobierno de consumar un golpe de Estado "Primero para asaltar la Moncloa y luego permanecer en el poder".

Las estadísticas de los indultos

La ley que regula los indultos data de 1870 y deja en manos del Gobierno otorgar de forma discrecional esta medida de gracia de forma total o parcial.

La mayoría de las peticiones no superan el proceso: el año pasado se tramitaron 4.022 indultos y se concedieron 39, el 0,97 %; y en el ejercicio anterior se otorgaron solo 17 de los 4.382 tramitados.