El estado de alarma levanta fronteras entre las autonomías

27 de octubre de 2020 (13:55 CET)

El estado de alarma en toda España decretado por el Gobierno de Pedro Sánchez este pasado domingo se ha traducido rápidamente en el levantamiento de fronteras entre las comunidades autónomas. Es decir, justo aquello que pedía Quim Torra a mediados de marzo en Cataluña y que generó numerosas críticas.

Este martes a última hora de la mañana, el semáforo de la movilidad entre autonomías estaba así: cinco regiones en rojo (confinadas perimetralmente), seis en ámbar (lo tienen sobre la mesa) y ocho en verde (no se lo plantean por ahora).

Pero se trata de un mapa vivo, que puede variar en cualquier momento, pues la situación epidemiológica del coronavirus obliga a algunos gobiernos autonómicos a pensar en medidas drásticas.

A continuación, un resumen de cómo se ve ese mapa hasta ahora, recogiendo tanto las comunidades que no permiten salir ni entrar como las que no han tomado ninguna decisión en este sentido y las que tienen el confinamiento perimetral sobre la mesa.

Cinco comunidades en rojo

País Vasco, Aragón, Asturias, Navarra y La Rioja son las autonomías que ya han puesto en marcha el confinamiento perimetral.

El Gobierno vasco ha anunciado este lunes por la noche el cierre perimetral de la comunidad, aunado a la limitación de movimientos entre municipios de residencia. También ha entrado en vigor el "toque de queda" entre las 23.00 y las 6.00 horas. "La intención es limitar la movilidad lo máximo posible", ha explicado la consejera de Salud, Miren Sagardui.

Por su parte, Aragón ha decidido extender a todo el territorio el confinamiento que hasta ahora había establecido en sus tres grandes ciudades. Así, los aragoneses pueden movilizarse entre municipios pero no fuera de la región, y también deben respetar el "confinamiento nocturno" de las 23.00 a las 6.00 horas.



Una calle vacía en Bilbao, País Vasco. La comunidad impuso el cierre perimetral de su territorio el 26 de octubre de 2020 | EFE/LT

El cierre perimetral de Asturias también fue anunciado este lunes por la tarde. Solo pueden entrar y salir del Principado quienes tengan causas justificadas para hacerlo. En el caso de Asturias, el "toque de queda" empieza a la medianoche y termina a las 7.00 horas de la mañana.

Navarra activó el confinamiento perimetral desde antes de que se aprobase el estado de alarma en todo el país. Inició el pasado 22 de octubre y se prevé que dure, al menos, hasta el 4 de noviembre. Los bares y restaurantes solo podrán servir a domicilio y todas las actividades deben acabar a las 21.00 horas.

La Rioja también había optado por el cierre perimetral antes de que el Gobierno decretara el estado de alarma. Empezó el 23 de octubre y se extenderá, como mínimo, hasta el 7 de noviembre. No se puede entrar ni salir de la comunidad, con excepciones justificadas, pero sí se puede viajar entre poblaciones riojanas, aunque se recomienda evitar estos desplazamientos.

Seis autonomías en ámbar

Estas comunidades no han anunciado el confinamiento perimetral pero tampoco lo descartan: Andalucía, Madrid, Castilla y León, Cataluña, Melilla y Ceuta.

Andalucía está al borde del cierre perimetral, según ha sugerido el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno. Se espera que el Gobierno andaluz decida este mismo martes si prohíbe definitivamente las entradas y salidas de la región, toda vez que cuatro capitales de provincia ya están sometidas a restricciones: Sevilla, Córboba, Jaén y Granada.

La Comunidad de Madrid debate el cierre perimetral de cara a los puentes de Todos los Santos y la Almudena. El vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado, ha afirmado que propondrá esta medida a la presidenta Isabel Díaz Ayuso en el consejo de gobierno de este miércoles.



Un trabajador de un bar prepara la terraza en Córdoba el 25 de octubre de 2020. Andalucía sopesa el confinamiento perimetral pero aún no ha tomado la decisión | EFE/Salas/Archivo

En Castilla y León también es previsible que se debata al respecto, dado que el presidente Alfonso Fernández Mañueco lo ha descartado este lunes, antes de que la consejera de Salud, Verónica Casado, dijera que lo tenía sobre la mesa. "Es una medida que se puede llegar a tomar si vemos que esto sigue avanzando", afirmó la consejera.

Cataluña ha puesto sobre la mesa muchas medidas en las últimas semanas, entre ellas el confinamiento perimetral. No obstante, tras aprobarse el estado de alarma no lo puso en marcha y de momento habla más del confinamiento en fines de semana o incluso generalizado, lo que dejaría en un segundo plano el cierre de sus fronteras.

Melilla también sugirió la posibilidad del confinamiento perimetral antes del estado de alarma, pero desde entonces no ha retomado la idea. Con respecto a Ceuta, un confinamiento perimetral de Andalucía afectaría a sus ciudadanos, que no podrían entrar a esa comunidad a menos de que tengan una causa justificada.



Personal de limpieza desinfecta una calle del barrio de La Inmobiliaria en la ciudad cántabra de Torrelavega | EFE/PPH/Archivo

Ocho regiones en verde

Las comunidades que no se han planteado el confinamiento perimetral o que incluso lo han rechazado son Cantabria, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Islas Baleares, Islas Canarias y la Región de Murcia.

Esto no implica, no obstante, que esta posición no pueda cambiar en el corto o medio plazo, siempre según los indicadores epidemiológicos. Ni tampoco significa que no tengan medidas en marcha.

Si le ha interesado esta información, únase a nuestro canal de Telegram para recibir toda las novedades nacionales e internacionales que publicamos sobre el coronavirus: https://t.me/economiadigital_es