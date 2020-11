Estas son las comunidades que apuestan por el confinamiento domiciliario

03 de noviembre de 2020 (16:03 CET)

Más de una semana después de haberse aprobado el segundo estado de alarma en España por la pandemia del coronavirus, aún reina la confusión. Durante las casi nueve jornadas que han transcurrido desde que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el nuevo decreto para frenar la movilidad, los ejecutivos autonómicos han puesto "sobre la mesa" muchas y muy variadas medidas, que después han rectificado o bien pospuesto.

La más llamativa es la del confinamiento domiciliario. Que ha faltado pedagogía para informar correctamente de los límites del nuevo estado de alarma es evidente cuando hasta las propias autonomías han hablado de confinar a la población. Ante de decidirse por el cierre perimetral, Cataluña amagó con el confinamiento domiciliario y no dejó de hacerlo hasta que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, informó de su incompatibilidad con el actual estado de alarma.

Así las cosas, durante la primera semana del estado de alarma la mayoría de los gobiernos regionales se decantó por los cierres perimetrales, ya fuesen de la comunidad en general o de municipios en concreto. También se acogieron al "toque de queda" decretado por el Gobierno en todo el país pero usando la competencia autonómica de modificar el horario de su aplicación.

Pero, en términos generales, la segunda ola de la pandemia de la Covid-19 sigue mostrando una situación epidemiológica preocupante, dado que casi todas las comunidades siguen muy por encima del llamado riesgo "extremo". Y es en este contexto en el que el confinamiento domiciliario sigue estando "sobre la mesa" de muchos gobiernos autonómicos, así como otros lo han mencionado pero con el paso de los días han rectificado.



El ministro de Sanidad, Salvador Illa, descarta por ahora el confinamiento domiciliario | EFE/Zipi/Archivo

Asturias pidió el confinamiento domiciliario

Este lunes, el Principado de Asturias pidió el confinamiento domiciliario pero Salvador Illa se lo negó. El Gobierno es partidario de esperar para ver cómo han funcionado las restricciones actuales. Pero el líder del ejecutivo asturiano, Adrián Barbón, ha insistido en que, a su juicio, deben extremarse las medidas y que ello pasa por encerrar a los ciudadanos en sus casas como se hizo entre marzo y junio.

El Ministerio de Sanidad ha recordado que las medidas que ya han adoptado las comunidades autónomas requieren un tiempo para evaluar su impacto y que, por tanto, hay un margen temporal para que su eficacia tenga resultados en la evolución de la pandemia. Además, ha destacado que el estado de alarma permite implementar otras medidas de contención del virus antes de llegar al confinamiento domiciliario.

¿Qué piensa Cataluña del confinamiento?

Como ha sido mencionado antes, Cataluña fue de las primeras comunidades en hablar de confinamiento domiciliario en cuanto el Gobierno aprobó el nuevo estado de alarma. Tras varios días de declaraciones cruzadas de sus dirigentes, el Govern finalmente decretó el cierre perimetral de la comunidad y todos sus municipios, y esta semana ha trasladado el mensaje de que se descarta el confinamiento de momento.

Pero el expresidente de la Generalitat, el recientemente cesado Quim Torra, instó este lunes a Salvador Illa a tener "preparado y planificado" un posible confinamiento domiciliario si las condiciones epidemiológicas empeoran. "Tendrían que hacerlo, señor ministro", ha respondido Torra tras decir Illa que el Gobierno "no prevee" esta medida. "Si alguna cosa nos ha enseñado esta epidemia es que la anticipación es vital", ha insistido el expresident.



La Rambla de Barcelona el 2 de noviembre de 2011, día en que la Generalitat de Cataluña dijo que descartaba por ahora el confinamiento | EFE/EF

Las Castillas piden tener el confinamiento entre las opciones

Castilla-La Mancha y Castilla y León también meten presión al Gobierno para que no se descarte tan fácilmente el confinamiento. El consejero castellanomanchego de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha asegurado este martes que el confinamiento domiciliario "está encima de la mesa", pero ha abogado por esperar los resultados de las medidas tomadas. Fernández ha hecho un llamamiento a "no decir que no a ninguna medida de mayor restricción".

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, por su parte, ha pedido al Gobierno central este martes que "asuma las medidas de excepción que la excepcional situación requiere", entre las que ha citado "el confinamiento, si fuera preciso". Y ha lamentado que "la declaración de estado de alarma actualmente vigente no permite ir más allá de lo que hoy hemos acordado".

País Vasco no descarta el confinamiento domiciliario

El Gobierno vasco se reunía este martes para tomar nuevas medidas contra la Covid-19, sin descartar el confinamiento total. "Es una situación inquietante y de máxima preocupación pero se abordará desde un ejercicio de equilibrio para preservar la salud y la economía", ha dicho este lunes el lehendakari Íñigo Urkullu, asegurando que "todo está sobre la mesa".

No obstante, este martes, el portavoz del Ejecutivo del País Vasco, Bingen Zupiria, señaló que hay posibilidad de implementar más restricciones en Euskadi sin tener que llegar al confinamiento general, ya que la población "no puede estar encerrada en casa cada tres meses". "Todavía se pueden adoptar muchas decisiones y medidas antes de llegar a una situación de confinamiento general".



Un grupo de personas sube al autobús en una parada de San Sebastián el 1 de noviembre de 2020. País Vasco no descarta pedir el confinamiento | EFE/JH/Archivo

Melilla y Ceuta piden el confinamiento

El pasado fin de semana, Melilla también pidió al Gobierno que habilitara los mecanismos necesarios para decretar un confinamiento domiciliario en la ciudad autónoma. El presidente de Melilla, Eduardo de Castro, envió formalmente sus peticiones a los miembros del Gobierno. Salvador Illa ya ha respondido a Asturias que, de momento, no es viable.

Este martes, Ceuta se ha unido a Asturias y Melilla y ha anunciado que va a solicitar a Sanidad el confinamiento domiciliario de la autonomía así como el cierre de la actividad económica y social no esencial. Ceuta cuenta con la tasa de positividad más alta de todo el territorio nacional ya que una de cada tres pruebas realizadas en la ciudad autónoma termina con resultado positivo, según han informado a Efe fuentes sanitarias.

