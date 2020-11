El Gobierno decidirá el 9 de noviembre si impone el confinamiento domiciliario

La vicepresidenta Carmen Calvo insiste en qué de momento el Gobierno no tiene intención de aplicar el confinamiento domiciliario./ EFE

03 de noviembre de 2020 (10:34 CET)

El confinamiento domiciliario no entra de momento en los planes del Gobierno de Pedro Sánchez. Lo ha impuesto Francia, el Reino Unido, Portugal, en cierta medida Alemania… pero España prefiere esperar al 9 de noviembre para ver cómo evolucionan las medidas actuales -como el toque de queda- adoptadas por las comunidades autónomas.

“No adelantemos fases”, ha insistido la vicepresidenta Carmen Calvo en una entrevista en Canal Sur Radio, en línea con lo que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ya avanzó este lunes. "Vamos a intentar que eso no llegue. Vamos a ser como siempre contundentes y prudentes al mismo tiempo", ha asegurado.

Como Gobierno pensamos que estamos todavía verificando cómo funcionan las medidas que hemos tomado. Demos un poco de tiempo para ver qué pasa los próximos días"

Calvo ha reconocido que es “entendible” que haya comunidades autónomas que hagan propuestas y actúen dentro del ámbito de sus competencias. No obstante, ha recordado que desde el punto de vista jurídico el Ejecutivo central es el único que tiene potestad para llevar a cabo una restricción de ese calibre. "Ninguna comunidad autónoma puede decretar un confinamiento -ha explicado- se trata de una limitación de libertad importante, la deambulatoria, que sólo corresponde al Gobierno de la nación".

Así ha respondido la número dos del Gobierno tras ser preguntada por la petición de Asturias de aplicar un confinamiento durante 15 días, solicitud que se suma a la que ya realizó Cataluña hace cuatro días en el caso de que no bajara el número de contagios. "Como Gobierno pensamos que estamos todavía verificando cómo funcionan las medidas que hemos tomado. Demos un poco de tiempo para ver qué pasa los próximos días", ha indicado.

Illa niega que el Gobierno esté preparando un nuevo cierre

En este sentido, ya se pronunció este lunes el titular de Sanidad. "Ni estamos trabajando en ello ni lo prevemos", aseguró Illa tajantamente. "Pensamos que con el abanico de medidas que están a disposición de las autoridades de las comunidades autónomas para poder actuar es suficiente", añadió. Sin embargo, según adelantó El Confidencial este fin de semana el Ejecutivo ya prepara un borrador que contempla aplicar el confinamiento domiciliario de una manera similar a Francia si la situación no mejora.

El texto actual del estado de alarma no contempla la opción del cierre en los hogares, por lo que los servicios jurídicos de la Moncloa ya están trabajando en nuevo texto. Según explicaron fuentes del Gobierno al citado medio, la idea era revisar las cifras a finales de noviembre y, si no se aprecia una mejora, será cuando se plantee confinamientos en todo el país, pero no con la misma dureza que en marzo. El calendario se adelanta y, finalmente, el próximo lunes será cuando sabremos si los hogares españoles deben prepararse para un nuevo cierre.

