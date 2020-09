Europa rechaza la cuarentena 'corta' de 10 días de Pedro Sánchez

24 de septiembre de 2020 (14:21 CET)

Ante las decisiones de algunos países, entre ellos España, de recortar el tiempo de confinamiento y cuarentena, el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) de la Unión Europea (UE) avisa. Su recomendación sigue siendo la misma: guardar 14 días de cuarentena para quienes hayan estado en contacto con un positivo por coronavirus.

Así figura en el último análisis de riesgos sobre la pandemia publicado este jueves por el organismo europeo. "Se recomienda una cuarentena de 14 días para las personas que han tenido contacto con casos confirmados de SARS-CoV-2". El documento contempla que este tiempo se puede acortar a 10 días después de la exposición, pero solo si una prueba de PCR en el día 10 ya da negativa.

El anuncio choca de lleno con las últimas medidas anunciadas por el Ministerio de Sanidad. El ministerio dirigido por Salvador Illa ha acordado reducir la cuarentena para casos estrechos de casos confirmados que den negativo tras el contacto, pero sin exigir en principio una nueva prueba antes de desconfinarse. No obstante, abre la mano a que las comunidades autónomas terminen de acotar el margen de tiempo de cuarentena.

Por ejemplo, Cataluña decidió revisar también la cuarentena el pasado 22 de septiembre, según avanzó el secretario de Salud Pública de Cataluña, Josep María Argimon, que tampocó dudó en que podía equivocarse: “Si hay que retroceder, se hará", afirmó.

Países como Hungría o Polonia también han reducido el período de cuarentena obligatoria

Pero no es solo España. Países como Hungría o Polonia también han reducido el período de cuarentena obligatoria hasta los 10 días, mientras que otros como Francia o Bélgica lo han recortado hasta los 7 días.

Esta medida entraña peligro. Ya lo advirtió el epidemiólogo español Daniel López Acuña, de la OMS, que avisó de que la reducción de cuarentenas de contactos estrechos con positivos en coronavirus podía "llevarnos de nuevo al confinamiento", según declaró en una entrevista con TVE.

La duración de la cuarentena, a debate

Lo cierto es que el tiempo que una persona debe resguardarse para no contagiar a más gente no es una norma exacta. Andrea Ammon, la directora del Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades (ECDC), señaló que la recomendación de 14 días no ha variado por ahora, pero que sí está sujeta a revisión.

"Algunos países la combinan (la cuarentena) con test. Estamos actualmente mirando cuál puede ser el impacto (...). No hemos concluido estas deliberaciones. Aún tenemos preferencia por los 14 días", afirmó Ammon.

