La viróloga Margarita del Val prevé dos años más de mascarillas

19 de octubre de 2020 (18:38 CET)

La viróloga Margarita del Val ha aconsejado a los españoles hacerse a la idea de que la mascarilla nos acompañará en el día a día por lo menos hasta 2022, que es también el horizonte más "optimista" que la investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) puede imaginar cuando se le pregunta cuándo acabará la llamada 'nueva normalidad' provocada por el coronavirus.

"Es posible que la mascarilla la tengamos que llevar bastante tiempo, al menos dos años", ha explicado la renombrada científica, que a su vez ha advertido de que "es muy probable que estas temporadas de otoño, invierno y primavera no sean nada normales y tengamos que pasarla con medidas importantes", según recoge una entrevista publicada por el diario AS.

Del Val ha insistido: "Este otoño, invierno y primavera vamos a aguantar", subrayando que mientras no haya una vacuna segura y eficaz la solución debe pasar siempre por la "consciencia social". Para ejemplificarlo ha hablado del sudeste asiático: "El primer día que les rasca un poco la garganta no salen, o se ponen la mascarilla y no se la quitan en todo el día. Lo hacen para proteger a los demás".

Mientras los países occidentales parece que se turnan para albergar protestas en contra de las mascarillas y otras medidas sanitarias, en el sudeste asiático desde antes de la pandemia están acostumbrados a usar mascarilla aunque no haya un virus nuevo. Esta diferencia cultural hace difícil explicar a los ciudadanos de este lado del mundo que este accesorio será ineludible durante al menos un par de años.

Ya Del Val y otros expertos han explicado que, incluso si hay una vacuna, muchas medidas —no solo la mascarilla, también el distanciamiento físico y la priorización de las actividades al aire libre— deberán mantenerse en pie porque es imposible vacunar a todas las personas en poco tiempo y también sigue siendo imprevisible el rumbo que tomarán los descubrimientos sobre la Covid-19.

Margarita del Val: España está ante dos oleadas

En esa misma entrevista, la viróloga Margarita del Val ha valorado uno de los grandes riesgos que enfrenta España: una doble ola. Y es que el país ha afrontado una oleada de verano que empezó a finales de julio y que no afectó a otros países europeos, que ahora están lidiando con la oleada de otoño, que a su parecer "puede estar arrancando en España". Por ello, "hay que tener cuidado que no se nos junte con la de verano", ha dicho.

"Eso podría ser un gran problema y lo importante es pedir a los gobernantes que tomen las medidas pronto", ha añadido. "Y a nosotros, que al menos tengamos dos o tres medidas a la vez contra el virus: estar en exteriores, tener distancia y mascarilla, que debe ir bien ajustada. Mínimo hay que poner dos, porque la única medida que sabemos que funciona por sí sola es el confinamiento total".

La amenaza de un segundo confinamiento total es real, ha pronosticado. Especialmente si la ciudadanía siente fatiga de la pandemia. En ese sentido, ha pedido un esfuerzo, toda vez que "hemos descansado en verano" y si no se toman precauciones "nos vamos a ver abocados a un confinamiento total de nuevo". "Este virus lo paran las personas", ha asegurado.

Del Val ha opinado que las personas mayores "no se han cansado en absoluto" de cuidarse, dado que fueron los más afectados en la primera ola. Pero la media de edad de esta segunda ola es de 38 años, y esto sugiere que los más jóvenes no están protegiéndose lo suficiente. "Hay que cuidar nuestro sistema inmunitario, evitar el estrés, el ejercicio moderado, una buena alimentación... y se pueden tomar cervezas online en una plataforma digital".

La vacuna y más medidas

Del Val también ha puesto los puntos sobre las íes con respecto a la vacuna. "Las vacunas hasta que no se dé el visto bueno de que son seguras y eficaces no las podemos suministrar. Todavía es una caja negra. Ninguno de los más de 100 candidatos a vacuna se ha echado para atrás", ha señalado, añadiendo que la vacunación masiva será "como pronto" a finales de 2021 o principios de 2022.

Con respecto a las medidas que hacen falta, la viróloga ha apuntado a algunas "sencillas" como que se adopte el teletrabajo donde sea posible para descongestionar el transporte público (que a su vez debe tener más frecuencia de viajes) y dar mascarillas a la gente que no puede comprarlas. También ha propuesto llevar a hoteles medicalizados a personas que viven en casas pequeñas y con personas de riesgo, y realizar "mucho diagnóstico y localización".

Si le ha interesado esta información, únase a nuestro canal de Telegram para recibir toda las novedades nacionales e internacionales que publicamos sobre el coronavirus: https://t.me/economiadigital_es