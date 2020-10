Los brotes laborales de Covid-19 se ceban con obreros y policías

23 de octubre de 2020 (20:58 CET)

Constructores, policías, temporeros y trabajadores de la industria alimentaria, entre los más afectados por los brotes activos de Covid-19 detectados en el ámbito laboral. Así lo revela el informe del Ministerio de Sanidad de este viernes, que cifra en 1.412 el total brotes de coronavirus en todos los ámbitos que se han computado esta última semana, asociados a 9.946 casos.

El Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) que dirige Fernando Simón define "brote" como cualquier acumulación de tres o más casos vinculados a un mismo ámbito o lugar. Los casos asociados a brotes no representan la totalidad de contagios en el país, puesto que hay muchos diagnósticos de Covid-19 que no se logran asociar nunca a otros, y por lo tanto no son contemplados en este conteo.

El informe de este viernes 23 de octubre señala que, de los 163 brotes surgidos en el entorno laboral en la última semana, 38 tuvieron lugar en el sector empresarial y de la construcción, que a su vez han derivado en 204 casos positivos de coronavirus. En las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ha habido solo ocho brotes, pero con muchos infectados, 112, para una media de 14 contagiados por cada brote en la policía.

También destacan por cantidad de casos asociados los sectores hortofrutícola y aliementario. El primero, vinculado a los temporeros, ha tenido diez brotes esta semana para un total de 60 positivos, mientras que la industria alimentaria, en la que se incluye la distribución y el personal de supermercados, ha firmado 13 brotes con 67 contagios asociados. También ha habido 13 brotes en cuidados a domicilio con 66 infectados.

En mataderos y empresas cárnicas se han detectado siete brotes esta semana, con 38 casos positivos, y otros seis brotes en centros sanitarios, con 27 casos.



Brotes de Covid-19 en el ámbito laboral durante la semana terminada el 23 de octubre de 2020 | Fuente: Ministerio de Sanidad

Más de la mitad de brotes se dan en el ocio, trabajo y la escuela

El registro de brotes activos de coronavirus muestra que el 55% de estos están asociados al ámbito social, laboral y educativo. El de mayor incidencia sigue siendo el social, donde se detecta casi el 30% de los brotes, de los que la mayoría son en reuniones familiares o de amigos (338 brotes con 2.060 casos esta semana). El laboral, como ya se ha mencionado, representa un poco menos del 12% de todos los brotes detectados.

Por su parte, un 13,5% se han encontrado en los centros educativos, que esta semana firmaron un total de 190 brotes con 1.286 casos asociados, lo que significa que, de media, en las escuelas e institutos los brotes han dejado siete contagiados. De semejante relevancia son los brotes en centros sociosanitarios, el 9,3% de los activos en España con 1.650 casos esta semana.

A todo esto hay que sumar que el ámbito familiar que se desplaza entre varios domicilios ha dejado 292 brotes esta semana con 1.682 casos. Es decir, uno de cada cinco brotes suceden por esta situación, que a su vez supone el 17% de los contagios por brotes. Por lo contrario, los colectivos socialmente vulnerables solo registran un 1,5% de los brotes, con 151 casos en 21 episodios esta semana.

Desde el inicio de la pandemia, Sanidad ha detectado 10.060 brotes de Covid-19 en toda España. El 14% de todos estos se ha computado esta semana.

