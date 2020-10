06 de octubre de 2020 (14:59 CET)

Oriol Mitjà ha criticado este martes la gestión de la pandemia de Fernando Simón y del Govern de Quim Torra. El investigador del Hospital Germans Trias i Pujol ha afirmado que el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias "no da la talla" ni "tiene las habilidades para manejar una pandemia". "Fernando Simón erró y no lo ha hecho tan bien como debería hacerlo", ha insistido.

El también infectólogo del Hospital de Can Ruti de Badalona ha hecho estas declaraciones en una entrevista en Rac1 y ha generado cierta tensión con sus interlocutores, pues fue criticado por arremeter contra Simón sin ahondar en la complejidad de la gestión de la pandemia. Como respuesta a estos reproches, Mitjà también criticó a la Generalitat diciendo que tanto en España como en Cataluña se reaccionó de forma muy tardía.

También afeó que el Govern de Torra no le hizo caso con su plan de desescalada tras el estado de alarma. Pero, a modo general, ha opinado que Cataluña ha manejado mejor la crisis de la Covid-19 que el resto de España y, en ese sentido, ha cuestionado el trabajo de Simón. "No se le cuestiona que sea una buena persona y un buen orador, pero ha quedado patente que no tiene las habilidades para manejar una pandemia", ha dicho.

"No tiene el currículo para hacer esto, no da la talla. No tiene especialidad MIR, no tiene doctorado, no tiene publicaciones relevantes", ha añadido Mitjà sobre Simón.

Zapatero le dijo que el consejo de expertos había "fracasado"

Mitjà también ha revelado que hace poco tuvo una conversación con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y que éste le transmitió su posición de que, durante la pandemia, el consejo de expertos del Gobierno de España había "fracasado" y que "ni siquiera se ha dejado ayudar por la Embajada de China".

El infectólogo, además, ha desaconsejado abrir el Camp Nou al público y ha pedido que la restricción a las reuniones de más de seis personas en Cataluña se mantengan durante todo el invierno. Sobre la situación en Madrid, ha asegurado que "deberían tomar la decisión de forma casi inmediata de testar a todos los madrileños o hacer un confinamiento en casa".

Si le ha interesado esta información, únase a nuestro canal de Telegram para recibir toda las novedades nacionales e internacionales que publicamos sobre el coronavirus: https://t.me/economiadigital_es