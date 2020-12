Los médicos apuestan por el ibuprofeno frente al paracetamol contra la covid

15 de diciembre de 2020 (13:40 CET)

El presidente de la recién estrenada Sociedad Española Multidisciplinar del Dolor (SEMDOR), Luis Miguel Torres, ha salido en defensa del ibuprofeno como medicamento contra el coronavirus ya que contrarresta gran parte de las proteínas proinflamatorias en mayor cantidad de lo que lo hace el paracetamol.

Así lo ha explicado este anestesista en una entrevista con Europa Press, en la que ha asegurado que este fármaco no agrava los cuadros de infección por el SARS-CoV-2, “sino que es uno de los mejores antiinflamatorios” en estos casos. “Nuestra propuesta en los pacientes Covid-19 es el uso del ibuprofeno en lugar del paracetamol para el tratamiento de la fiebre", ha subrayado.

El también director del Departamento de Cirugía de la Universidad de Cádiz y presidente de la Sociedad Andaluza del Dolor ha insistido en que en los estudios publicados se comprueba que el ibuprofeno es un fármaco que disminuye la mayoría de las proteínas proinflamatorias, especialmente en el pulmón, órgano especialmente sensible al coronavirus.

Este experto ha recordado que en Argentina se está realizando un ensayo clínico del uso de ibuprofeno inhalado en los pacientes infectados. “Los resultados preliminares son muy esperanzadores", ha aseverado. Y no solo para paliar la fiebre, sino también en la inflamación en general que ocasiona el virus.

El ibuprofeno ayuda a quienes padecen enfermedades pulmonares inflamatorias

Este fármaco no destaca únicamente en los pacientes de Covid-19, sino que también en aquellos que padecen otras enfermedades pulmonares inflamatorias, como el síndrome de distrés respiratorio.

“Se ve igualmente que las proteínas que se expresan por la inflamación que provoca la enfermedad son contrarrestadas de forma más eficaz por el ibuprofeno y por fármacos similares que por el paracetamol, que es un agente neutro en este sentido", ha indicado Torres.

No obstante, también ha recordado cuáles son las contraindicaciones del uso del ibuprofeno en los pacientes de coronavirus: "Son las mismas que para los pacientes no contagiados, es decir, no se puede emplear en aquellos pacientes que tienen úlcera de estómago, problemas de coagulación y problemas renales, o bien son hipertensos".

Este fármaco es clave para enfrentar el dolor agudo

Torres ha insistido en el importante papel que desarrolla el ibuprofeno frente al dolor agudo. “Una señal de alarma de algún problema en el organismo, como una fractura o una quemadura, o bien surge tras una operación quirúrgica que que puede ser resuelto rápidamente y de forma sencilla gracias a este tipo de antiinflamatorios no esteroides”.

Este doctor, jefe del Servicio de Anestesia Reanimación y Tratamiento del Dolor del Hospital Puerta del Mar de Cádiz, ha afirmado que el dolor agudo se debería tratar en más del 95% de los pacientes sin problemas, al menos en los países occidentales, ya que disponen de la tecnología para que sea controlado de forma eficaz.

"Esto no quiere decir que se haga así, ya que muchos hospitales aún carecen de unidades de dolor agudo y el problema principal se centra en la falta de organización del abordaje del dolor postoperatorio, pudiendo producirse casos de dolor persistente, que además pueden cronificarse y agravar la situación del paciente y su curso quirúrgico", ha apuntado.

