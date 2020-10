Más brotes entre los sanitarios de Barcelona: Vall Hebron, Sant Pau y Esperança

22 de octubre de 2020 (06:55 CET)

Los hospitales de Barcelona están en situación de máxima alerta por la cadena de brotes de covid-19 entre personal sanitario. En los últimos días han afectado a profesionales de los hospitales de Vall Hebron, Sant Pau y La Esperança.

El último brote se ha registrado en una unidad tan sensible como la de geriatría de agudos (UGA) del Hospital de la Esperança, perteneciente al Parc Salut Mar. Fuentes de la dirección de este consorcio público confirman que se han detectado cuatro positivos entre los sanitarios de la UGA de la Esperança. Diversos internos de esta área también padecen covid-19, aunque no han concretado su número. Estas fuentes aseguran que el brote está “bajo control” y que se han adoptado las “medidas necesarias”.

En cambio, José Manuel Sancho, delegado de CC.OO en el Parc Salut Mar, pone en duda que se estén adoptado las medidas necesarias. Apunta que, a la espera de los resultados de las PCR, se obligó a seguir trabajando a los sanitarios de esta unidad considerados contactos estrechos.

Los sanitarios de la unidad afectada continuaron trabajando a la espera de los resultados de las PCR

Sancho recuerda que se trata de una unidad que trata a pacientes de edad avanzada con una salud extremadamente precaria. Indica que se han separado a los enfermos de covid-19, aunque siguen compartiendo planta con otros internos que no padecen esta dolencia cuando en el hospital hay cuatro plantas completamente vacías, con más de 120 camas libres. Ni siquiera se restringieron las visitas de familiares.

Este delegado sindical apunta que, desde el levantamiento del estado de alarma, se han producido otros brotes entre el personal sanitario. Relata que en el Hospital del Mar, buque insignia del grupo, se han producido en los últimos meses brotes entre personal sanitario de los servicios de nefrología, traumatología, enfermedades infecciosas y en la planta de covid-19.

Sancho advierte que la mayor parte del personal sanitario se ve obligado a aguantar la misma mascarilla FFP2 durante toda una semana. Solo se entrega una mascarilla nueva por turno a los profesionales de las unidades de covid-19.

Brote en pediatría del Hospital de Sant Pau

Esta misma semana, se registró otro brote en el servicio de pediatría del Hospital de Sant Pau. Fuentes de la dirección precisaron que han detectado 11 positivos entre los profesionales de esta unidad. Estas fuentes indican que se han adoptado las medidas previstas en los “protocolos de seguridad” y que no ha detectado ningún otro brote.

En el Hospital Vall Hebron, el mayor de Cataluña, este miércoles continuaba el cribado masivo entre sus más de 7.000 profesionales, según señaló un portavoz del centro. No se han facilitado nuevos datos desde el pasado viernes, cuando se confirmaron 12 positivos entre sanitarios y otros 24 entre pacientes que habían ingresado por dolencias distintas al covid-19. Se detectaron tres brotes en el edifico general. Desde el jueves pasado están suspendidas las visitas de familiares salvo excepciones.

Desde la dirección del Hospital de Bellvitge se aseguró que no han detectado ningún brote entre sus profesionales. Sin embargo, desde este jueves restringen “totalmente” la entrada de visitas y familiares. Indican que se trata de una medida preventiva para garantizar la seguridad de pacientes y profesionales.

En el Hospital Clínic apuntaron que no han detectado ningún brote entre sus profesionales y, al cierre de esta información, el Hospital Trias i Pujol (Can Ruti) era el único que no respondió a la solicitud de información de Economía Digital.

¿Cuándo los contagios se consideran brotes?

Fuentes médicas precisan que todos los hospitales registran positivos por covid-19 entre sus profesionales aunque necesariamente no se trate de brotes. Tal como consta en los protocolos del Ministerio de Sanidad, a efectos de notificación a la autoridad sanitaria, “se considerará brote cualquier agrupación de tres o más casos con infección activa en los que se ha establecido un vínculo epidemiológico”.

Por lo tanto, en el caso del personal sanitario, se considerará brote si se produce un mínimo de tres contagios a causa del contacto que mantengan entre ellos en su centro de trabajo.

