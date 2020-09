RTVE entrevista a Puigdemont en su programa estrella en Cataluña

28 de septiembre de 2020 (10:06 CET)

RTVE ha ofrecido esta mañana de lunes una entrevista en directo con Carles Puigdemont, el líder separatista huido de la justicia española. Lo ha hecho en el programa Cafè d'Idees, conducido por Gemma Nierga, que se retransmite conjuntamente en la desconexión de La 2 en Cataluña y en Ràdio 4 (RNE en Cataluña).

La entrevista con Puigdemont se produce apenas tres meses después de que el jefe de informativos y actualidad de RTVE, Enric Hernández, designara a la periodista Rosa Maria Quitllet, solidarizada con los presos del procés, como directora de informativos de la cadena pública en Cataluña.

El nombramiento de Quitllet partió de una propuesta del director de TVE en Cataluña, Pere Buhigas, y fue avalado por Hernández después de que hasta cinco periodistas de la casa rechazaran la oferta.

La administradora única de RTVE, Rosa María Mateo, montó en cólera al saber que Quitllet es soberanista. Pero el desconcierto, en realidad, fue más allá de la propia responsable de la cadena pública.

Profesionales de la cadena recordaron que el mandato-marco de la Corporación RTVE explicita la obligación "de contribuir a la construcción de la identidad y la vertebración de España como país". "Su nombramiento es un escándalo", dijeron varios periodistas de la casa.

Puigdemont usa RTVE para atacar al Gobierno

Durante la entrevista, Puigdemont ha aprovechado para expresar, una vez más, su desconfianza en el Gobierno y para poner en práctica lo que él llama "confrontación inteligente" a raíz de la tramitación de indultos y de la reforma del código penal en marcha.

"La táctica de Madrid es la misma de siempre: prometer. Pero hoy por hoy, la tramitación de los indultos sólo es un trámite que se tenía que hacer ... y veremos cómo termina la reforma del código penal. Sólo generan expectativas", lamentó. En este sentido, subrayó que la estrategia de su formación en Madrid será no colaborar en "gestos vacíos" que "sólo sirvan para distraer el independentismo".

☕️ Carles Puigdemont @KRLS @JuntsXCat dubta que la reforma del Codi Penal tiri endavant.



🗣️ "El PSOE quan parla d'aquestes qüestions sembla que li surt urticària"#GemmaNiergaRTVE @RTVECatalunya pic.twitter.com/UMWEGSMvHJ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) September 28, 2020

En cambio, Puigdemont ha evitado concretar si su intención es presentarse como candidato de Junts per Catalunya a las próximas elecciones catalanas. "Yo no puedo hacer planes a una semana vista por no sé que pasará con mi vida", ha argumentado.