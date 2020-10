22 de octubre de 2020 (09:27 CET)

España se prepara para contener la pandemia de coronavirus durante el invierno sin que el horizonte de la vacuna todavía se vislumbre. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha admitido que los ciudadanos no dispondrán de un antígeno hasta dentro de medio año, como pronto. Un tiempo marcado por los análisis clínicos y la capacidad de suministro.

“Aunque las vacunas las podamos tener finalmente a principios del año que viene, va a llevar un tiempo administrarlas. Un periodo de 5-6 meses duros”, ha subrayado el máximo responsable de la contención de la Covid-19 en España en una entrevista en Onda Cero.

España forma parte de la estrategia común europea para administrar la vacuna del coronavirus. Un proyecto que ya ha permitido firmar contratos con hasta tres farmacéuticas distintas (Sanofi, Astrazeneca y Johnson & Johnson) para distribuirlas entre todos los países miembros del bloque. Sin embargo, ninguna ha concluido las pruebas técnicas todavía.

El prototipo de la Universidad de Oxford y Astrazeneca, el más adelantado de todos, ha sufrido un nuevo revés. Un voluntario de 28 años ha muerto durante los ensayos masivos que se están realizando con decenas de miles de participantes en Brasil. “Hasta no tener los ensayos clínicos, no sabemos con certeza la fecha en la que podremos comenzar a aplicar la vacuna. Seguridad no hay”, ha aclarado el ministro de Sanidad.

Esta realidad conduce a España a un invierno duro, en el que se espera un repunte de casos de coronavirus con la llegada del frío y la concentración de la población en lugares cerrados. “El llamamiento a la ciudadanía es tomarse esto muy en serio. Hay que tener respeto al virus. Vienen semanas muy duras en España y en Europa”, ha enfatizado Illa.

La pandemia se ha descontrolado en España

El ministro de Sanidad ha reconocido que la pandemia de coronavirus “no está controlada” en algunas partes de España. Una muestra que se aprecia en la incidencia acumulada de la enfermedad que ya ha alcanzado los 332 casos por cada 100.000 habitantes. Navarra, Aragón o Castilla y León son algunas de las comunidades donde la situación más ha empeorado en los últimos días.

Ante esta situación epidemiológica, Illa ha avanzado que será necesario tomar “medidas drásticas” para contener la Covid-19. Un mensaje directo a pocas horas de reunirse con los responsables regionales en el Consejo Interterritorial de Salud. “Las medidas requieren de un tiempo. Si se constata que no funcionan, hay que incrementarlas”, ha enfatizado. Un debate que deberá abordar la idoneidad de aplicar un toque de queda nocturno en las comunidades.

Uno de los focos continuará en la Comunidad de Madrid, que el sábado abandonará definitivamente el estado de alarma que la ha mantenido en un confinamiento perimetral. La ligera disminución del ritmo de contagios invita a las dos administraciones a pactar nuevas restricciones. “La situación ha mejorado, pero sigue preocupante. No se puede bajar la guardia. Creo que es un diagnóstico compartido”, ha agregado Illa.

Si le ha interesado esta información, únase a nuestro canal de Telegram para recibir toda las novedades nacionales e internacionales que publicamos sobre el coronavirus: https://t.me/economiadigital_es