La Unión Europea reserva 300 millones de dosis de la vacuna de Sanofi

18 de septiembre de 2020 (16:09 CET)

Europa no quiere depositar todos los huevos en la misma cesta en su estrategia contra el coronavirus. Tras las dudas generadas en los ensayos clínicos de la vacuna de la Universidad de Oxford, la Comisión Europea ha reservado 300 millones de dosis del prototipo que está desarrollando la farmacéutica francesa Sanofi.

El acuerdo permitirá repartir la vacuna entre todos los estados miembro del bloque, así como donar dosis a algunos países con ingresos bajos y medios. Por su parte, la Comisión Europea se compromete a financiar parte de los costes iniciales para finalizar el desarrollo del prototipo.

La comisaria europea de Salud, Stella Kyriakides, ha firmado el pacto y ha destacado el impacto que tendrá en la lucha conjunta contra la pandemia de Covid-19. “Un paso más cerca de ofrecer una salida segura y sostenible de la crisis para los ciudadanos europeos y del mundo”, ha subrayado en su cuenta de Twitter.

