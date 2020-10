28 de octubre de 2020 (14:18 CET)

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha intentado zanjar la polémica por acudir a una cena de 80 personas junto a otros políticos en pleno estado de alarma mientras las administraciones están vetando las reuniones sociales a un máximo de seis.

El socialista catalán, al igual que otros ministros y políticos, participó en una cena que ignoró el "toque de queda" impuesto por el estado de alarma y el mencionado límite de las reuiones.

Illa ha dado la razón a los ciudadanos que le han criticado por saltarse sus propias medidas. "Tienen razón. Es verdad que el evento cumplía con las reglas y las distancias, pero tienen razón. Hasta en los actos en los que se cumplen todos los requisitos, hasta en estos casos, es mejor evitarlos. El camino es solo uno, la mejor distancia es no estar. Los ciudadanos tienen razón", ha manifestado el titular de Sanidad este martes en el Congreso.

Antes de responder a una pregunta de Ciudadanos en la Cámara baja, Illa ha dedicado unos minutos a pedir disculpas. "Estuve [en el acto] como muchos otros, tan solo como representación institucional el tiempo estrictamente necesario para arropar a uno de los premiados, las Fuerzas Armadas que tan buen trabajo han hecho durante la pandemia. Tras la entrega del galardón, me fui, no me quedé a cenar", se ha defendido el ministro.

Cuatro ministros en una fiesta en estado de alarma

El lunes por la noche, un día después de que Pedro Sánchez impusiera el segundo estado de alarma en toda España, Salvador Illa y otros ministros y políticos participaron en una gala de El Español en el Casino de Madrid que contó con en torno a un centenar de asistentes. La ministra de Defensa, Margarita Robles; el de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes; y el de Justicia, Juan Carlos Campo, también hicieron acto de presencia en la premiación.

Unidas Podemos se desmarcó del Gobierno y anunció en las redes sociales que todos los ministros fueron invitados pero los morados declinaron la invitación. Y este miércoles, la ministra portavoz, María Jesús Montero, justificó que en estos actos "nos atenemos al protocolo de esos entornos", aunque admitió que "toca una autorreflexión" y "tomar nota". "Podemos entender que haya que cuidar esas cuestiones para que no sean malintepretadas", dijo.

El digital El Español, organizador de la gala, ha asegurado que el acto comenzó a las 20.30 horas y acabó a las 22.45, de forma que el recinto estaba vacío a las 23.00 horas, una hora antes del toque de queda de Madrid. También ha señalado que la asistencia fue de 80 personas, el 33% de la capacidad del Salón Real del Casino de Madrid donde se celebró la premiación.

Críticas al PP y Cs por su participación en el acto

Al acto también asistieron dirigentes de la derecha como Pablo Casado e Inés Arrimadas, líderes del PP y Cs, respectivamente. También fueron la diputada del PP, Ana Pastor; la portavoz popular Cuca Gamarra, y el secretario general de la formación, Teodoro García Egea. Asimismo, los presidentes autonómicos del, Fernando López Miras (Murcia, del PP) y Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha, del PSOE) también se hicieron presentes en la gala.

Todos ellos han sido duramente criticados por asistir a la ceremonia en este contexto. El alcalde de Madrid, el popular José Luis Martínez Almeida, fue incluso objeto de ataques de Vox, que en un mensaje colgado este martes en las redes sociales le ha interpelado así: "¿Qué tal ayer la fiesta con la mafia mediática y los poderosos mientras los madrileños permanecían secuestrados en sus casas?".

No solo de políticos se llenó el Casino de Madrid. También empresarios de renombre participaron en el acto: Antonio Coimbra (Vodafone), Cristina Álvarez (El Corte Inglés), Isaías Táboas (Renfe) y José Aljaro (Abertis) fueron otros de los invitados.

