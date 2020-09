Tik Tok se enfrenta a Trump y no se venderá

La red social TikTok no da su brazo a torcer ante las amenazas de Donald Trump

13 de septiembre de 2020 (20:33 CET)

La aplicación más popular entre los jóvenes de medio mundo no va a cambiar de dueños. Byte Dance, la empresa propietaria de la red social TikTok, ha decidido no ceder ante las presiones de Donald Trump y no venderá su algoritmo a una compañía estadounidense.

La empresa ya ha comunicado a Washington que no tiene ninguna intención de entregar el código a “ningún comprador estadounidense”, según ha publicado este domingo el diario chino South Chin Morning Post.

La compañía contesta de esta manera al órdago lanzado por Trump, quien les dio de plazo hasta el próximo 15 de septiembre para vender la red social a alguna empresa americana, bajo amenaza de prohibir su uso en el país.

El presidente de Estados Unidos considera que la popular aplicación de vídeos en directo supone una amenaza para la seguridad nacional del país, al ser propiedad de la compañía china ByteDance y está dispuesto a llegar hasta el final para tratar de ilegalizarla.

“O cerraremos TikTok en este país por razones de seguridad o será vendido”, se reafirmó Trump hace dos días, cuando restan apenas una semana para que concluya la campaña electoral de los próximos comicios presidenciales.

Trump ha tendido la mano incluso a algunas de las principales tecnológicas de su país, como Microsoft, para que traten de hacerse con la propiedad de la red social china y resuelvan el problema.

Los ataques directos del presidente estadounidense, que ya ha sido víctima de varios boicots de los jóvenes a través de la red social durante la campaña de las primarias, no han causado mella en el Gobierno chino. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha manifestado su oposición a la venta forzada, que considera que vulnera los principios de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Un capítulo más en la guerra comercial entre Estados Unidos y China.

TikTok se ha convertido en los últimos años en una de las redes sociales con mayor crecimiento y calado entre los jóvenes y adolescentes. Solo en Estados Unidos cuenta con más de 80 millones de usuarios activos y es un canal habitual para el posicionamiento de los famosos del país.