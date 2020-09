TikTok se asocia con Oracle para salvar el veto de Trump

Los analistas ven pocas posibilidades de que Microsoft compre Tiktok porque está alejada de su línea de negocio. Sin embargo, Twitter no tiene suficiente dinero. / GETTY

14 de septiembre de 2020 (09:24 CET)

Los estadounidenses podrán seguir utilizando la red social TikTok por el momento. La empresa china ByteDance, propietaria de la aplicación, ha llegado a un acuerdo con la compañía estadounidense Oracle para asociarse y evitar las sanciones anunciadas por Donald Trump.

El presidente de Estados Unidos había fijado el 15 de septiembre como la fecha límite para que la compañía china vendiese la propiedad de la popular aplicación de vídeos en directo porque considera que supone una amenaza para la seguridad nacional.

Los detalles de la asociación no han trascendido de forma oficial. Sin embargo, fuentes cercanas al acuerdo han asegurado que no se trata de una “adquisición completa”, según ha publicado The Wall Streen Journal.

ByteDance ha optado finalmente por llegar a un acuerdo con el gigante informático Oracle, a pesar de que tenía otras ofertas encima de la mesa. Microsoft había anunciado horas antes que había realizado una oferta por la red social, pero que había sido rechazada por la compañía china.

La decisión supone una marcha atrás de la empresa china, que se había mostrado en contra de ceder ante las presiones de Donald Trump y de entregar su algoritmo a “ningún comprador estadounidense”.

La venta de TikTok, un capítulo más de la guerra comercial

La posición dura del presidente americano responde a una batalla más de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Sus amenazas lograron la respuesta del Gobierno chino que manifestó su rechazo a la venta forzosa, alegando que se estaban vulnerando los principios internacionales del comercio.

TikTok se ha convertido en los últimos años en una de las redes sociales con mayor crecimiento y calado entre los jóvenes y adolescentes de todo el mundo. La aplicación cuenta actualmente con más de 800 millones de usuarios activos a nivel mundial.

La aplicación de vídeos también ha calado en Estados Unidos, donde es usada de forma habitual por 80 millones de personas, entre ellos algunos de los famosos más celebres del país. El propio Donald Trump ha sufrido algunos boicots organizados por jóvenes en TikTok durante la campaña de las primarias.

Antes de las prohibiciones de Estados unidos, otros países como India ya habían anunciado que vetaban el uso de la red social por razones de seguridad, pidiendo a sus ciudadanos que se cambiaran a otra red social.