Torra desprecia a la justicia española a las puertas de su inhabilitación

Los líos judiciales de Quim Torra apenas comienzan. Si la semana anterior fue la vista de su sentencia por desobediencia en el Tribunal Supremo, que se espera que sea confirmada antes del próximo fin de semana, este miércoles ha sido su comparecencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el marco de su segunda causa por presunta desobediencia.

Ambos casos son consecuencia de la adicción del president a colgar pancartas y otros símbolos independentistas en los edificios públicos incluso en periodo electoral, cuando es obligatoria la neutralidad de las instituciones. Torra está al borde de la inhabilitación por rehusarse a retirar la propaganda antes de las elecciones del 28-A, y el juicio de este miércoles ha sido por lo mismo pero durante la precampaña de los comicios del 10-N.

Su declaración ha durado apenas tres minutos. Y no ha sido realmente lo que se dice una declaración, sino la escenificación de su rechazo a la justicia española, puesto que se ha negado a responder las interpelaciones del juez. "No reconozco a tribunales españoles", ha asegurado, afeando que a su parecer la sentencia ya está escrita y lo que él diga poco efecto tendrá en la resolución.

En una declaración desde el Palau de la Generalitat, acompañado por Gonzalo Boye (su abogado y también uno de los letrados de máxima confianza de Carles Puigdemont), Torra ha enmarcado esta segunda causa por los lazos amarillos y las pancartas dentro de "la persecución política que hay contra los independentistas catalanes". Ha manifestado, asimismo, que no cree que se trate de un "tribunal neutral".

"Yo le he dicho al magistrado que aquel no era un tribunal neutral, que dijera lo que dijera, y haga lo que haga, esta sentencia ya está escrita y que, por tanto, me acogía a mi derecho de no declarar". "Está lleno de magistrados que nos juzgan cuando no deberían ni atreverse a juzgarnos porque están claramente inmersos en causas de incompatibilidad", ha insistido.

Más críticas a Ayuso

Torra ha estado estos días muy preocupado por la situación epidemiológica en la Comunidad de Madrid. La semana pasada aconsejó confinar la región por el incremento de casos de Covid-19 y esta semana ha insistido en que debe restringirse la movilidad entre Cataluña y Madrid, instando a los catalanes a evitar trasladarse a la capital.

Durante su declaración en el Palau, el presidente catalán ha ironizado sobre Isabel Díaz Ayuso. "Perdonad porque solo hemos encontrado una bandera catalana, no hemos podido encontrar 23 más", ha dicho, en alusión a las 24 banderas que decoraron la comparecencia de Ayuso y Pedro Sánchez tras su reunión de este pasado lunes en la Puerta del Sol.