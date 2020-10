Trump da positivo de Covid-19 dos días después de su debate con Biden

02 de octubre de 2020 (08:27 CET)

Donald Trump ha anunciado que ha dado positivo de coronavirus. El presidente de Estados Unidos lo ha confirmado en un mensaje de Twitter en el que ha explicado que él y la primera dama, Melania Trump, iniciaron inmediatamente la cuarentena en la Casa Blanca. "¡Juntos lo superaremos!", ha asegurado.

La noticia llega apenas dos días después del primer debate presidencial de cara a las elecciones estadounidenses de noviembre. Fue este pasado miércoles 30 de septiembre cuando Trump y el candidato demócrata Joe Biden tuvieron su primer cara a cara, con momentos de mucha tensión como cuando el presidente acusó al hijo de su contrincante de ser cocainómano.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!