Un exasesor de la OMS augura que Madrid se confinará en una semana

23 de septiembre de 2020 (18:00 CET)

Nuevas voces alertan de que Madrid se verá obligada a confinarse por completo para tratar de reducir la evolución de la pandemia de coronavirus. El último en pronunciarse ha sido el experto en salud pública Rafael Bengoa, quien ha vaticinado el cierre de la capital dentro de una semana.

“El problema es que con estas cifras y la falta de infraestructura uno ya no puede controlar con rastreo. Tendrán que ir elevando cada vez más las medidas y en una semana o 10 días confinarán Madrid", ha afirmado el especialista médico en una entrevista en Antena 3.

Bengoa es una persona con un amplio conocimiento en gestión sanitaria, después de haber ejercido como consejero de Sanidad del País Vasco durante una legislatura. En 2013, hizo las maletas para mudarse a la Casa Blanca, donde asesoró al expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, para realizar la reforma sanitaria del país. También ha ejercido como director de sistemas sanitarios de la Organización Mundial de Salud (OMS)

El experto en salud ha recordado que se están aislando algunas ciudades del mundo con una menor incidencia de la enfermedad que Madrid que lidera la segunda oleada de coronavirus en España. “Ahora nos vamos hacia un confinamiento cada vez más severo, lo estamos viendo en Israel", ha adelantado.

Bengoa achaca la situación epidemiológica de Madrid a la falta de rastreadores

Bengoa he hecho una lectura sobre la situación que ha llevado a Madrid a ser la región con mayor número de casos de coronavirus de España. La falta de personal médico para hacer el seguimiento de la pandemia es una de sus explicaciones. “Tenemos herramientas, pero tardamos demasiado en ponerlas en acción. Sigue siendo importante rastrear, pero en una transmisión comunitaria ya no es suficiente", ha subrayado.

La posibilidad de que Madrid tenga que someterse por completo a un confinamiento lleva varios días sobre la mesa porque ningún miembro del Gobierno de la comunidad se ha atrevido a desterrarla.

La propia presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, advirtió ayer de que se podría llegar a un “confinamiento mayor” si no se ponen en marcha mecanismos de prevención suficientes para evitar que la situación epidemiológica se desborde como en los meses de marzo y abril.

Tampoco el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, se ha mostrado tajante ante la posibilidad de limitar la movilidad en toda la ciudad. “En estos momentos creo que no hay riesgo de confinamiento, pero si me pregunta si descarto cualquier escenario digo que no, como alcalde no”, afirmó hace una semana el primer edil.

