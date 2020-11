Una app reconoce si tienes coronavirus por el sonido de la tos

04 de noviembre de 2020 (09:16 CET)

Investigadores el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) han desarrollado una nueva herramienta que no cuenta como prueba diagnóstica pero puede servir para detectar casos de coronavirus. Tan solo es necesario un móvil o un ordenador y la ciencia hace el resto. Estamos hablando de un modelo de inteligencia artificial (IA) capaz de identificar en el sonido de la tos si una persona tiene la Covid-19.

Este proyecto, publicado en IEEE Journal of Engineering in Medicine and Biology, funciona a través de redes neuronales. La primera de ellas mide los sonidos asociados a la fuerza de las cuestas vocales; una segunda se encarga de detectar señales que reflejan el estado de ánimo del sujeto (interpreta la alegría, la tristeza, el enfado…) y una última identifica hasta el más mínimo cambio en el rendimiento de los pulmones.

La combinación de estos tres modelos es analizada a través de un algoritmo capaz de observar si existe algún tipo de degradación en los músculos. Si es así, es probable que la persona esté infectada de coronavirus. "La implementación efectiva de esta herramienta de diagnóstico grupal podría disminuir la propagación de la pandemia si todos la usan antes de ir a un salón de clases, una fábrica o un restaurante", asegura el coautor Brian Subirana, científico investigador del Laboratorio de identificación automática del MIT.

Esta modelo de IA tiene una efectividad del 98,5%

En total han participado 70.000 personas en este proyecto -más del doble de las que participan en los ensayos clínicos de las vacunas- cuyas toses fueron grabadas. En total, obtuvieron 200.000 muestras de audios que fueron analizadas por este modelo de inteligencia artificial. Y los resultados fueron asombrosos: detectaron el 98,5% de las personas infectadas y descubrieron al 100% de las asintomáticas.

El equipo trabaja para incorporar este modelo en una aplicación fácil de usar, que si la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) lo aprueba y se adopta a gran escala “podría ser una herramienta de preselección gratuita, conveniente y no invasiva para identificar a las personas que probablemente sean asintomáticas para Covid-19”, aseguran desde el MIT.

“El usuario puede iniciar sesión a diario, toser en su teléfono y obtener información al instante sobre si podría estar infectado y, por lo tanto, debe confirmar con una prueba formal”, añaden.

La universidad intenta mejorar la precisión de esta aplicación, por lo que está firmando alianzas con varios hospitales de todo el mundo para que le ayuden a recopilar un conjunto más amplio de registros de tos.

