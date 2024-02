Abascal cierra la campaña de Vox en Galicia con optimismo y apelando a los abstencionistas

El líder de Vox, Santiago Abascal, pondrá mañana el broche fina a la campaña electoral de su partido a las elecciones gallegas que tendrán lugar este domingo con un acto en A Coruña, en el que arropará a todos los candidatos de esta formación a los comicios.

De este modo, Abascal participará en el acto de cierre de campaña electoral, junto al candidato de Vox a la Presidencia de la Xunta de Galicia y por la provincia de Pontevedra, Álvaro Díaz-Mella, y p y los cabeza de lista por A Coruña, Lugo y Ourense, Manuel Fuentes, Sonia Teijeiro, y María Jesús Fernández, respectivamente.

Desde el partido señalan que todas las posibilidades están abiertas de cara a estos comicios, tanto que el PP pierda la mayoría o la reedite, o que el PSOE y el BNG sumen y formen gobierno en Galicia. También se muestran optimistas con el hecho de que puedan conseguir por primera vez representación en esta región.

En concreto, señalan que los últimos escaños en A Coruña y Pontevedra se los está jugando Vox con la izquierda. Por ello, durante todos estos días de campaña se dedicaron a apelar a los abstencionistas, ya que en las pasadas elecciones más del 50% de los gallegos optó por quedarse en casa y no ir a votar.

Así, señala que los votos a Vox no harán perder escaños al Partido Popular, sino que los últimos escaños en las provincias se juegan entre PSOE, BNG y los de Abascal. «Votar a Vox no perjudica al PP, solo perjudica a la izquierda y al separatismo. Que no te engañen», asegura un vídeo difundido por esta formación.