Almeida formará parte del equipo de Ayuso al frente del PP de Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este viernes que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, formará parte del equipo de gobierno del partido en la comunidad de la capital. En concreto, será parte del Comité de Dirección del Partido Popular de Madrid.

En concreto, dijo que el alcalde y ella “no somos dos mitades. Como todo el mundo sabe, por cuestión organizativa él encabezó una lista electoral y yo otra en 2019. Fuimos dos listas pero hoy somos un mismo equipo. Y a pesar de los momentos tan difíciles que hemos pasado, especialmente con la pandemia, hemos trabajado con absoluta coordinación y nuestros equipos, complicidad”.

“Ahora tenemos el reto más importante en 2023 y lo volveremos a afrontar juntos”, señaló Ayuso, quien explicó que la nueva dirección del PP de Madrid tendrá una “estructura muy práctica, que represente al mayor número de personas y que intente que no se acumulen cargos como norma general para que cada uno esté volcado en hacer lo mejor que pueda su tarea”, agregó.

Asimismo, afirmó que quiere que “el nuevo equipo esté al servicio del Gobierno autonómico y los locales, volcado en que nuestros portavoces sean pronto alcaldes, y que los alcaldes y el gobierno de la Comunidad de Madrid se presenten ante los ciudadanos como un grupo de excelencia, con músculo, solvente”.

Parlamento de la Comunidad de Madrid

Por otro lado, dijo que le gustaría que la Cámara regional pase a llamarse Parlamento de la Comunidad de Madrid y que su objetivo futuro es afrontar las dificultades. Somos la España con ganas. La que se resiste a ser cambiada por la puerta de atrás”.

“Somos las ganas que dicen no al nacionalismo, al comunismo, a los populismos, al miedo, a la tiranía y a las imposiciones”, explicó en su intervención Ayuso, quien dijo que el PP es “el partido que une el pueblo y el distrito, al hombre y la mujer, al joven con el mayor, al autónomo con el asalariado, a lo público con lo privado. Al medioambiente con la prosperidad y el empleo. Que lucha por acabar con las desigualdades que produce la discapacidad”.

Ayuso apuntó que “somos el partido de Madrid, el que el 4 de mayo de 2021 salió a la calle a luchar por la libertad de los madrileños y del resto de españoles y a ser faro de ilusión y ejemplo para todos los ciudadanos de cualquier rincón del mundo que sueñan con un mismo modo de vida”.

A su vez, aseguró que en mayo de 2023 el PP demostrará en las urnas que el 4 de mayo de 2021 “no fue una anécdota sino el sentir mayoritario de una sociedad”, al tiempo que dijo que es necesario “replantearnos absolutamente toda nuestra política, discursos e incluso este congreso, teniendo claro que por encima de todo nos debemos a Madrid y a España”.

A su juicio, “este congreso es el comienzo de algo grande. De una nueva etapa en el partido político que mejor conoce Madrid, que lo comprende y acompaña. El partido que no ha pretendido nunca transformar su sociedad sino sus servicios públicos”. Además, destacó que el PP de Madrid es “el partido del pueblo. El partido callejero y pandillero de plazas, terrazas, comercios, estadios o empresas”.

Agradecida a Feijóo

Por otra parte, mostró su agradecimiento al líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, por su “confianza en nosotros, por convocarnos nada más llegar al frente del Partido y tenernos entre tus prioridades”. “Somos el equipo por cuya circunscripción te presentarás para ser presidente del gobierno. Somos, por tanto, tu equipo electoral”, espetó.

“Es tal la confianza que has depositado en nosotros que cada vez que hemos hablado del congreso que sólo has preguntado ‘en qué puedo ayudaros’. Sin tutelas, que podrías permitirte sin pedir permiso. Sin embargo, no ha habido más petición hacia nosotros que tener criterio y saber organizarnos bien para poner al frente a equipos ganadores. Porque a ti tampoco te gusta perder el tiempo ni hacérselo perder a los demás. Te honra”, añadió.

Para acabar, dirigiéndose al nuevo equipo que estará al frente del PP de Madrid, Ayuso les ha pedido humildad, trabajo, que no tenga miedo a los cambios ni a tomar decisiones, respeto sagrado por el afiliado, entrega absoluta al ciudadano y profesionalidad en el servicio público.

Asimismo, dijo que quiere “jóvenes del PP, no viejos de Nuevas Generaciones” y señaló que quiere “un equipo que arriesgue. Que piense nuevas ideas por mucha contestación que tengan”.

Comité ejecutivo

La futura presidenta del PP de Madrid ha explicado que, en lo que respecta a la estructura orgánica del partido, mañana propondrá en el Comité Ejecutivo que Alfonso Serrano sea el secretario general del partido, ya que, según Ayuso, “él es el mejor portavoz más allá de sus intervenciones” porque tiene una “gran capacidad negociadora” con los demás grupos parlamentarios.

Asimismo, propondrá cuatro vicesecretarias, en concreto de Organización y Territorial, liderada por Ana Millán; de Acción Política, liderada por Jesús Moreno; Sectorial, liderada por Inmaculada Sanz, y Electoral, liderada por Jorge Rodrigo. Este es el reto de nombres de la estructura del nuevo Comité Ejecutivo del PP de Madrid.

Tal y como ha anunciado Ayuso, los 22 vocales que la acompañarán en su candidatura son Alfonso Serrano, José Luis Martínez-Almeida, Ana Millán, Enrique Ossorio, Alejandra Serrano, Rafael Núñez Huesa, Oliva García Robredo, José Antonio Sánchez Serrano, Alberto González, David Conde, Jaime González Taboada, Natalia Quintana, Daniel Rodríguez Asensio, Javier Úbeda, Eugenia de Carballedo, Borja Carabante, Carlos Díaz- Pache, Luis Partida, Yolanda Estrada, Roberto Marín, Noelia Núñez, y Lola Navarro.

Asimismo, ha informado de que una vez pase el congreso propondrá le designación de Mercedes López Moreno, Jaime Sanz González, Janette Novo, José Antonio Sánchez Rodríguez y María José Martínez como vocales del comité ejecutivo, y propondrá la incorporación a la Junta Directiva Regional de los vocales: Javier Fernández- Lasquetty, Juanjo Murillo, Pilar Jimeno, David Enguita, Andrea Levy, Paloma Martín, Vanessa Herranz, Alberto Escribano, Félix Montáñez, y Mariola Vargas.