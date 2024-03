Estos son los principales beneficiados por la ley de amnistía

La propuesta de ley de amnistía aprobada en el Congreso favorecería al movimiento independentista catalán, abarcando sucesos como el 9-N y el 1-O, así como a líderes clave de Junts y ERC y sus allegados, además de los 12 CDR procesados y aquellos investigados por Tsunami Democràtic, entre otros.

Según afirmó el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, la medida protegería a un total de 372 personas.

Estas son las personas y organizaciones más importantes que serían beneficiadas con la ley, que podría ver la luz a mediados de año; según una recopilación elaborada por Europa Press.

Carles Puigdemont

El líder de Junts y ex presidente catalán enfrenta tres procesos legales. En el Tribunal Supremo, está siendo procesado por delitos de desobediencia y malversación debido al referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. El juez instructor Pablo Llarena está a la espera de su declaración indagatoria para proceder con el juicio. Aunque existe una orden de detención nacional en su contra, la euroorden ha sido desactivada.

Además, es uno de los 35 ex altos funcionarios catalanes que fueron juzgados en noviembre por el Tribunal de Cuentas (TCu) por su presunta responsabilidad contable en el supuesto desvío de fondos para los gastos relacionados con el 1-O y la acción exterior del ‘procés’. La Fiscalía les reclama conjuntamente 3,1 millones de euros, mientras que Sociedad Civil Catalana solicita hasta 5 millones de euros.

Por último, el Tribunal Supremo ha iniciado un proceso penal en su contra por presuntos delitos de terrorismo relacionados con los disturbios provocados por la plataforma independentista Tsunami Democràtic tras la sentencia del ‘procés’. La jueza instructora Susana Polo está pendiente de citarlo para declarar como investigado.

Oriol Junqueras

El líder de ERC y exvicepresidente catalán, fue condenado en 2019 por el Tribunal Supremo (TS) a 13 años de cárcel e inhabilitación por sedición y malversación. Sin embargo, en junio de 2021, se le concedió un indulto que eliminó su pena de cárcel.

En febrero pasado, su condena fue modificada de sedición y malversación a desobediencia, debido a la reforma penal que derogó el delito de sedición. Asimismo, también fue juzgado en el Tribunal de Cuentas (TCu).

El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont (d) y el eurodiputado de JxCat Antoni Comín (i). EFE/ David Borrat

Artur Mas y Francesc Homs

El ex presidente catalán y su ex consejero fueron condenados por el Tribunal de Cuentas (TCu) a reembolsar a la Generalitat más de 4,9 millones de euros, a los que se añadieron más de 1 millón de euros en intereses, por la organización de la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014.

En el Tribunal Supremo Carles Puigdemont está siendo procesado por delitos de desobediencia y malversación por el 1-O

Además, están involucrados en el caso abierto en el TCu por los gastos relacionados con el 1-O y la acción exterior del ‘procés’.

Prófugos del 1-O

Toni Comín (Junts). El ex consejero catalán y eurodiputado enfrenta cargos en el Tribunal Supremo por delitos de desobediencia y malversación relacionados con el 1-O. El juez Llarena aún no ha podido interrogarlo y hay una orden de búsqueda y captura nacional en su contra. Además, ha sido uno de los procesados por el Tribunal de Cuentas (TCu).

Clara Ponsatí (Junts). La ex consejera catalana y eurodiputada está procesada en el Supremo por desobediencia durante el 1-O. Tras haber sido detenida en Barcelona en dos ocasiones, finalmente el juez Llarena pudo tomar su declaración indagatoria y cerrar la instrucción.

La Sala de lo Penal debe decidir los siguientes pasos. Actualmente no tiene una orden nacional de detención y, al enfrentar acusaciones que no conllevan prisión, no es posible emitir una euroorden en su contra. También ha sido enjuiciada por el Tribunal de Cuentas (TCu).

Lluís Puig (Junts). El ex consejero catalán está procesado en el Tribunal Supremo por desobediencia y malversación. El juez instructor del ‘procés’ aún no ha podido interrogarlo, por lo que se mantiene una orden nacional de detención en su contra con ese propósito. Asimismo, ha sido juzgado por el Tribunal de Cuentas (TCu).

Marta Rovira, secretaria general de ERC. Foto EFE

Marta Rovira (ERC). La secretaria general de ERC, quien se encuentra prófuga en Bélgica, está siendo procesada en el Tribunal Supremo por desobediencia relacionada con el 1-O. El juez Llarena ha emitido una orden de detención nacional en su contra para facilitar su interrogatorio y completar la investigación. Además, está bajo investigación en la Audiencia Nacional por su presunta implicación en el movimiento ‘Tsunami Democràtic’.

Condenados por el procés

Raül Romeva (ERC), Jordi Turull (Junts) y Dolors Bassa (ERC). Los tres ex consejeros fueron condenados por el TS a 12 años de prisión e inhabilitación por sedición y malversación. El Gobierno indultó su pena de prisión, pero permanecen inhabilitados por desobediencia y malversación, la nueva calificación que fijó el Supremo tras la reforma penal que derogó la sedición y modificó la malversación. Son parte de los juzgados por el TCu.

Además de Puigdemont, siguen prófugos políticos como Clara Ponsatí, Toni Comín y Marta Rovira, entre otros

Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. El ex presidente de la Asamblea Nacional Catalana y el de Òmnium Cultural, respectivamente, fueron condenados por el TS a 9 años de prisión e inhabilitación por un delito de sedición.

El Gobierno también perdonó sus penas de prisión y el Supremo revisó sus casos por la citada reforma penal sustituyendo dicho delito por desórdenes públicos, un cambio que supuso la extinción de sus inhabilitaciones. Son otros de los juzgados en el TCu.

Carme Forcadell (ERC), Josep Rull (Junts) y Joaquim Forn (Junts). El Supremo condenó a la ex presidenta del Parlament y los ex consejeros a penas de hasta 11 años y medio de prisión e inhabilitación por sedición.

Sus penas de cárcel fueron indultadas por el Gobierno y sus casos examinados tras el último cambio del Código Penal, lo que supuso reemplazar dicho delito por desórdenes públicos. Esta modificación implicó la extinción total de sus penas de inhabilitación. También han respondido ante el TCu.

Antiguas ‘rebeldes’

Anna Gabriel. El Tribunal Supremo procesó a la ex diputada de la CUP en el Parlament por un delito de desobediencia debido a su presunta implicación en la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) de Cataluña.

Después de permanecer fugada en Suiza, el año pasado se presentó ante el alto tribunal, que concluyó la instrucción del sumario y trasladó el caso a la Audiencia de Barcelona al no contar ya con inmunidad parlamentaria.

Oriol Junqueras, presidente de ERC. Foto EFE-Juan Carlos Hidalgo

Meritxell Serret. La ex consejera de Acción Exterior de la Generalitat también se entregó al Tribunal Supremo tras regresar desde Bélgica en 2021.

En abril pasado, fue condenada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) a un año de inhabilitación por un delito de desobediencia relacionado con su participación en la organización y celebración del referéndum del 1-O.

‘Volóh’, los preparativos y el escolta

Josep Lluís Alay y Xavier Vendrell. El jefe de la oficina de Puigdemont y el ex consejero de ERC son objeto de investigación en un Juzgado de Barcelona en relación con el caso ‘Voloh’, que investiga el presunto desvío de fondos públicos hacia el independentismo.

Además, están entre los imputados en la Audiencia Nacional por su supuesta participación en ‘Tsunami Democràtic’.

Natàlia Garriga, Josep María Jové y Lluís Salvadó. La consejera catalana de Cultura, el presidente de ERC en el Parlament y ex secretario general de Vicepresidencia y Economía de la Generalitat, y el ex secretario de Hacienda del Govern, respectivamente, están a la espera de juicio en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por su presunta implicación en los preparativos del 1-O.

Miquel Buch. El ex consejero de Interior fue condenado a 4 años y medio de prisión por nombrar al mosso d’esquadra Lluís Escolà como cargo de confianza para que escoltara a Puigdemont en el extranjero después de la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña.

Lluís Escolà. Fue condenado a 4 años de cárcel y 10 de inhabilitación por malversación.

Los 12 CDR y Tsunami Democràtic

Los CDR. La Audiencia Nacional ha propuesto enjuiciar a los 12 miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR), acusados de pertenencia a organización terrorista. Según el juez, se les imputa la planificación de la ocupación del Parlament de Cataluña, así como su participación en bloqueos de carreteras y el levantamiento de barreras de peaje.

Tsunami Democràtic. El juez Manuel García Castellón está investigando a esta plataforma independentista por los disturbios que supuestamente organizó después de las condenas relacionadas con el ‘procés’ en 2019.

Estos disturbios incluyen desde el intento de asalto al aeropuerto de El Prat hasta el bloqueo de la frontera de la Jonquera, así como protestas con barricadas frente a la Jefatura de Policía en Vía Layetana.

El diputado de ERC en el Parlament Ruben Wagensberg también está siendo investigado por el Tribunal Supremo por presunto terrorismo en relación con su participación en ‘Tsunami Democràtic’.