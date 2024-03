Estos son los principales cambios pactados en la ley de amnistía

Las modificaciones acordadas por el PSOE con Junts y ERC en la ley de amnistía delimitan los delitos excluidos de la medida de gracia conforme a la normativa europea e internacional, excluye los actos más graves de terrorismo o traición y los delitos de corrupción que impliquen enriquecimiento personal.

Tras una solicitud de la formación liderada por Carles Puigdemont, se amplía el período temporal de la amnistía en dos meses, abarcando desde el 1 de noviembre de 2011 hasta el 13 de noviembre de 2023.

Estas son las principales modificaciones acordadas en las enmiendas, según ha tenido acceso EFE.

Terrorismo

Se eliminan las referencias al Código Penal y se establece que quedan excluidos los actos que puedan ser considerados como terrorismo según la directiva europea de 2017, y que hayan causado intencionadamente graves violaciones de derechos humanos.

Específicamente, quedan fuera los actos regulados en los artículos 2 y 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y el derecho internacional humanitario.

Traición

Respecto a los delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado, se precisa que quedarán excluidos de la amnistía solo cuando haya habido una amenaza efectiva y real así como un uso efectivo de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de España, de acuerdo con la Carta de Naciones Unidas y la resolución 2625 de la Asamblea General en 1970.

Torturas

Los actos tipificados como delitos de torturas o tratos inhumanos o degradantes según el Convenio Europeo de Derechos Humanos quedan excluidos de la amnistía, excepto cuando no superen un umbral mínimo de gravedad que los haga idóneos para humillar o degradar a una persona.

Malversación

La amnistía del delito de malversación estará cubierta únicamente cuando esté dirigida a financiar, sufragar o facilitar el procés y siempre que no haya existido intención de enriquecimiento personal. No se considerará enriquecimiento el uso de fondos públicos para el ‘procés’ cuando no tenga el propósito de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial.

Multas

La ley establece que no habrá indemnizaciones ni devolución de multas ya abonadas, aunque se abre la posibilidad de devolver multas impuestas bajo la ley de seguridad ciudadana, salvo que sean infracciones muy graves y siempre que la administración que impuso la sanción estime que concurren criterios de proporcionalidad.