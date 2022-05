Aragonès ve voluntad en los partidos para llegar a un acuerdo que blinde el catalán en las escuelas

Pere Aragonès confía en llegar a un acuerdo con PSC, Junts y En Comú Podem para la reforma de la Ley de Política Lingüística y blindar así el catalán como lengua vehicular en los colegios. El presidente de la Generalitat ve voluntad en los partidos para llegar a un pacto que podría «culminar» la semana que viene. No obstante, se ha mostrado cauto y no ha querido avanzar en qué consiste hasta que esté todo cerrado.

Los cuatro partidos han retomado las negociaciones después de que Junts se desmarcara de la propuesta de reforma a la que se llegó en marzo. El objetivo que persiguen es dar una respuesta a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que establece una cuota del 25 % de enseñanza en castellano en las escuelas y, según Aragonés, «todos partidos están haciendo un esfuerzo para encontrar un consenso que sirva para dar continuidad» al modelo de inmersión lingüística».

Así lo ha afirmado el president este sábado en declaraciones a Catalunya Ràdio. En su opinión, el fallo del TSJC dice que no se han regulado los porcentajes y por eso los establece el tribunal. «Pues ya regulamos nosotros», ha respondido al respecto. «Esto no va de porcentajes sino de la capacidad, uso y aprendizaje del castellano, el catalán y el aranés», ha sentenciado. El problema reside en que, según el president, no todos los alumnos acaban la enseñanza con «competencia escrita y oral en catalán».

Aragonès presiona a Sánchez para recuperar la confianza

Aragonès también ha hecho referencia a otro de sus frentes abiertos: las relación con el Gobierno de Pedro Sánchez tras el caso Pegasus. El líder de ERC considera que es «responsabilidad del Gobierno restaurar una mínima confianza». Pero todo dependerá, según ha advertido, «del contenido de los documentos» que han pedido que se desclasifiquen. En concreto, quiere tener acceso a la autorización judicial que recibió el CNI para espiar al presidente catalán.

Al ser preguntado por si le interesa más el fútbol o las regatas, en alusión a la presencia del rey emérito Juan Carlos I en Sanxenxo (Pontevedra) para asistir a unas regatas, Aragonès ha dicho: «Lo que tengo claro es que soy más del Barça que de los borbones». El presidente se encuentra este sábado en la ciudad italiana de Turín, donde se disputa la final de la Liga de Campeones femenina que enfrenta al FC Barcelona y al Olympique de Lyon.