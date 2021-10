Ayuso da una tregua a Casado para evitar “una guerra innecesaria” por el PP de Madrid

Isabel Díaz Ayuso ha enterrado el hacha de guerra tras su intento de convocar lo antes posible la celebración del congreso del Partido Popular, en el que se elegirá al nuevo presidente de la formación en Madrid. A pesar de sus repetidas peticiones, ahora ha admitido que se ceñirá al calendario que se establezca desde Génova.

“Lo que he de hacer es respetar tiempos. No voy a meterme nunca en una guerra innecesaria por nada”, ha afirmado la presidenta madrileña este sábado ante los medios en un acto para anunciar un nuevo proyecto con el que unificará las tarifas del transporte público en la comunidad autónoma.

Sus palabras de conciliación se producen después de semanas de desencuentros con la dirección nacional, que culminaron este viernes con la reunión de la Junta Directiva de la formación en Madrid. Ayuso se presentó al encuentro con su reivindicación para adelantar el cónclave y logró el visto bueno de la mayor parte de dirigentes de la región. Aunque la decisión sigue en manos de Génova.

A la cita no acudió el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, uno de los partidarios de estirar el chicle para la elección del nuevo líder en Madrid. Ayuso no ha querido aclarar a la prensa si realmente le ha bloqueado en Whatsapp, como desvelaron varios medios de comunicación. “Yo estoy a responsabilidades de gobierno y no puedo estar a discusiones de patio de colegio“, ha afirmado.

Aunque Ayuso no cuente con Egea entre sus principales aliados, sí que ha logrado sumar para su causa a Esperanza Aguirre. La expresidenta es uno de los rostros visibles que más se han posicionado para adelantar las votaciones, ya que los estatutos del partido fijan el mes de marzo como la fecha límite. “Vengo para pedir que no haya más dilaciones indebidas para el Congreso regional”, afirmó a la prensa antes de la reunión del viernes.

Casado dilata la fecha del congreso tras la entrada en escena de Almeida

Ayuso ha rebajado ahora el tono sobre la fecha del congreso, aunque sus peticiones han sido una constante desde hace dos meses. A principios de septiembre ya reclamó a Pablo Casado la celebración del encuentro antes de que finalizase el año, para que el ganador pudiese contar con mayor margen para preparar la estrategia electoral de cara a las elecciones municipales del 2023.

Sin embargo, Génova cerró la puerta a cualquier modificación y mantuvo la fecha para mediados del 2022. La dilatación se produjo en el momento en el que José Luis Martínez Almeida comenzó a sonar en las quinielas para presentarse como el rival de Ayuso a la presidencia, aunque todavía no ha formalizado su candidatura.

Casado se encargó entonces de dejar claro que no iba a volcarse con ninguno de los aspirantes. Una postura equidistante que también adoptó el secretario general del partido, Teodoro García Egea, a pesar de que Ayuso contaba con el impulso de la victoria que obtuvo en las elecciones autonómicas del 4 de mayo.

Almeida también se ha posicionado a favor de dilatar la celebración del congreso de Madrid para garantizar que se celebre de forma simultánea con el resto de las autonomías. E incluso ha tratado de desviar la atención sobre el tema para evitar un desgaste político: “Los ciudadanos no entienden que en estos momentos estemos enfrascados en esto“, advirtió hace un mes. Y la pugna continúa.