Ayuso será coronada presidenta del PP de Madrid el 20 y 21 de mayo

El Partido Popular celebrará el congreso regional de Madrid en los días 20 y 21 de mayo. El nuevo dirigente del PP, Alberto Núñez Feijóo prioriza de esta manera a Isabel Díaz Ayuso, que lleva meses reclamando para ser coronada como presidenta del partido en la Comunidad, lo que le provocó un enfrentamiento con la anterior dirección nacional, que se negaba a convocarlo para que no accediera al liderazgo del PP madrileño.

Así lo ha confirmado este lunes el nuevo coordinador general del Partido Popular, Elías Bendodo, en una rueda de prensa posterior al comité de dirección. Será el primer cónclave interno y, a partir de ahí, se irán produciendo el resto de los 11 congresos autonómicos con el objetivo de que la mayoría de los congresos pendientes tengan lugar antes del verano.

Además, Bendodo ha explicado que se trata de «congreso extraordinario, no urgente», convocado con celeridad para acortar los plazos y armar las nuevas estructuras del partido ante los próximos comicios. «Estamos a menos de un año para las elecciones. El tiempo apremia y no tiene sentido prolongarlo más», ha declarado el dirigente andaluz. «No queremos perder ni un minuto. Como decía el lema del congreso del PP: ‘Estamos preparados’», ha añadido.

“En el Partido Popular seguimos trabajando para dar soluciones a los ciudadanos, nos reunimos para escuchar a todos. Estamos en marcha para servir a los ciudadanos. Y seguimos trabajando para tener perfectamente engrasado el partido para los importantes retos que tenemos por delante”, ha afirmado. “Sin partido no hay Gobierno, y necesita estructuras fuertes para construir gobiernos fuertes”, ha insistido Bendodo

Por su parte, pocos minutos después de conocerse la fecha del congreso, Isabel Díaz Ayuso ha querido agradecer, a través de la red social de Twitter, a Alberto Núñez Feijóo «la celeridad con la que el nuevo equipo ha convocado el congreso de Madrid, que mantendrá viva la ilusión que generó el PP el 4 de mayo pasado».

Agradezco a Alberto Núñez Feijóo la celeridad con la que el nuevo equipo ha convocado el congreso de Madrid, que mantendrá viva la ilusión que generó el PP el 4 de mayo pasado. https://t.co/hrqPJKWk7y — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) April 11, 2022

Y es que la celebración de este congreso es una larga reivindicación de la actual presidenta madrileña, hasta el punto que llegó a ser el germen del choque entre Ayuso y Pablo Casado que estalló en una crisis sin precedentes, con acusaciones cruzadas de espionaje y corrupción, y que tuvo como desenlace el relevo en la Presidencia del PP, a cargo de Alberto Núñez Feijóo tras el reciente congreso de Sevilla el pasado 1 de abril.