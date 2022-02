Ayuso, sobre el supuesto espionaje: “Como no han podido acabar conmigo van contra mi familia”

Este jueves durante el pleno de la Asamblea de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha señalado que “unos y otros” le están haciendo pagar con acusaciones a su familia “tener ahora 65 escaños”. Ya que no pueden ir contra ella “por más que lo intenten”, la presidenta cree que por ello están “atentando contra lo más importante que tiene una persona que es su familia”.

Así lo ha señalado en su intervención en la Asamblea de Madrid ante las preguntas de PSOE y Más Madrid sobre las informaciones que hablan sobre un supuesto espionaje hacia Ayuso para conseguir información de un contrato sanitario irregular que habría beneficiado a su hermano. Asimismo, Ayuso ha reprochado al líder y portavoz del PSOE en Madrid, Juan Lobato, que utilice este supuesto con el objetivo de desprestigiarla en la sesión plenaria de este jueves.

Lo ha hecho cuando el representante socialista ha dejado caer que la propia Ayuso podría estar implicada en contrataciones irregulares de mascarillas. “Ha dedicado la mitad de la pregunta a desprestigiarme sin tener ni una sola prueba”, le ha espetado la presidenta como respuesta.

Y ha continuado diciendo: “Le animo a que traiga una sola prueba que demuestre que tengo algo que ver con el tema del que se está hablando; con cualquier contratación”. De esta manera, la presidenta regional ha puesto punto y final a la cuestión solicitándole a Juan Lobato que “sea valiente” y lo demuestre.

“Libertad a la siciliana”

Después, Lobato le ha echado en cara que si “esta es la libertad que pedían”, era una “libertad a la siciliana”. Y es que tras conocerse el terremoto en Génova, el líder socialista ha modificado “ligeramente” su pregunta a Ayuso.

Decía así entonces: “Señora Ayuso, con lo importante que es ser presidenta de Madrid y otra vez jugando a las guerras internas y a los espías. Le exijo que comparezca usted y su portavoz” en la Asamblea y “ponga en marcha la comisión de investigación sobre los contratos de emergencia que ya pidió en esta cámara el PSOE; y que se de traslado a la fiscalía de toda la información relevante”.

Por su parte, la portavoz de Más Madrid, Mónica García, ha seguido la línea temática y la ha pedido que de explicaciones respecto a las supuestas contrataciones turbias. En respuesta, Isabel Díaz Ayuso ha defendido que “no hay ninguna contratación irregular” y que tampoco ha habido adjudicaciones a “nadie de su entorno”.

Villacís estalla contra Almeida

Esta mañana, al terminar la reunión de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, vicealcaldesa de Madrid, ha convocado a los medios de comunicación en una rueda de prensa con preguntas en el palacio de Cibeles. Así, según informa el diario El País ha declarado: “Me he enterado por la prensa y, con posterioridad, he recibido la llamada de Almeida”.

Contundente, la vicealcaldesa disparó contra el mandatario madrileño: “Estas investigaciones sobre la supuesta investigación de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo hacia Ayuso se llevan produciendo dos meses y no nos hemos enterado. En esta empresa hay consejeros de Ciudadanos. Es más, el vicepresidente también es de nuestro partido. Ninguno de ellos está tranquilo. Queremos conocer qué es lo que se ha podido producir. El PP ha estado investigando estos hechos, pero quiero recordar que hay consejeros de Ciudadanos que no se han enterado, entonces nosotros no lo damos por cerrado”.