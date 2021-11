Ayuso tensa la cuerda con Casado: “La democracia interna tiene que llegar al PP de Madrid”

La presidenta del Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha valorado este sábado durante el desarrollo del Congreso del Partido Popular celebrado en Castilla-La Mancha que la democracia interna también tiene que llegar al PP de Madrid porque es “lo normal” y ha vuelto a pedir que se celebre el Congreso del partido lo antes posible.

“La democracia interna de los partidos también hace falta que llegue al partido de Madrid, es lo normal, como está ocurriendo en el resto de las comunidades”, aseguraba la presidenta comunitaria, quien ya anunció hace semanas su intención de postularse para presidir el PP en la región.

Continúa así la batalla por el liderazgo en la comunidad de la capital, aunque Ayuso ha evitado hacer más comentarios que pudieran enrarecer más la ya espinosa situación que vive con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida y con el presidente del partido y su número 2, Pablo Casado y Teodoro García Egea.

“Como me gusta que las cosas se hagan con cabeza y sensatez, y quiero que todo salga bien, todo lo que haya entremedias no lo voy a alentar ni voy a dar explicaciones, ni voy a decir absolutamente nada que vaya en detrimento de la imagen de la casa”, ha asegurado. No obstante, ha matizado que “que las cosas salgan bien” es que se celebren unas elecciones donde vote la militancia y no que sea elegida presidenta del PP de la Comunidad de Madrid.

También ha insistido en que no hay un problema de unidad dentro del partido y le ha quitado hierro a la situación comparando la situación con lo que ocurriría en “todas las familias, en todos los partidos, en todas las empresas cuando hay elecciones internas”.

Con todo, Ayuso ha insistido en su deseo de celebrar el congreso “pronto para evitar desgastes” y que ayude a “seguir aumentando la mayoría en la Comunidad de Madrid”.